Megint milliós büntetéseket kapott a BKV

Karácsony Budapestjén az elmúlt öt évben három dologra mindenképp jutott pénz. Az egyik a tanácsadók fizetése és juttatásai, a másik a bicikliutak, a harmadik pedig a büntetések voltak – írta meg a Tűzfalcsoport.

A portál szúrta ki, hogy februárban a Közbeszerzési Döntőbizottság két ízben is megbüntette a BKV-t.

Egyszer kétmillió forintra, egyszer pedig ötszázezer forintra. Az ok mindkét esetben az volt, hogy úgy hozta ki nyertesnek a Hűtő-Klíma Kft.-t a fővárosi cég, hogy érvénytelennek kellett volna nyilvánítania az ajánlatát, mert nem volt kellően megalapozott. Ez már a sokadik büntetés a fővárosi cégeknél közbeszerzési szabálytalanságok miatt és kevés az olyan nagyberuházás Budapesten, amit nem leng körbe a korrupció szele.

Nem tudták megindokolni az árat

A BKV Zrt. még tavaly nyáron írt ki két közbeszerzést, az egyiket 209 millió forint értékben, míg a másikat ötvenmillió forint értékben. A feladat, a BKV különböző telephelyein lévő hűtő-klíma és hőszivattyú berendezéseinek karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése volt. Vagyis nem kis tétje volt a két eljárásnak, különösen egy kis- vagy középvállalkozás esetében. Mindkét kiírásra több ajánlat érkezett be a BKV Zrt.-hez, azonban a kiírás mindkét felét a Hűtő-Klíma Kft. nyerte el.

Azonban úgy lett első a versenyben, hogy azt már nem tudta megindokolni, hogyan is jött ki a megajánlott, rendkívül alacsony ár.

És bár a kiíró BKV egyszer ugyan kért indokolást az összeg vonatkozásában, azonban végül a cég semmitmondó válaszát fogadták el, és így megnyerték a 260 milliós tendert.

Fotó: tűzfalcsoport

A konkurens cég, aki az igazságtalan döntés miatt nem nyerte meg a projektet, nem hagyta annyiban a dolgot, és a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult jogorvoslatért, amely igazat is adott a kérelmező cégnek és kiszabta a kétmilliós majd ötszázezer forintos büntetés a BKV-nak. Ha megnézzük a Hűtő-Klíma Kft. előtörténetét, azt látjuk, hogy a fonyódi székhelyű cég már a Demszky-korszakban is jól feküdt a BKV-nál és a Gyurcsány-kormány Nemzeti Kulturális Minisztériumától is kapott megbízást.

Több száz millió ment el büntetésekre

És ez csak egy a közelmúltban a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő cégeknek kiszabott büntetések közül. Egy tavalyi cikk szerint háromszázmillió forintot fizetett ki addig a főváros szabálytalan közbeszerzések miatt bírságokra.

2021-ben több súlyos jogsértés miatt megsemmisítette a Közbeszerzési Döntőbizottság a BKV használtvillamos-beszerzési felhívását, és 150 milliós bírságot szabott ki a közlekedési vállalatra.

De 2022-ben a Lánchíd ügyében is kapott 15 millió forint bírságot az ajánlatkérő BKK, és a kivitelező A-Híd Zrt. Pedig akkor még nem is volt nyilvános a Vig Mór-féle számlagyár korrupciógyanús ügye. Utóbbi ügy részleteiről a Tűzfalcsoport is több ízen beszámolt, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Tavaly májusban hatvanmillió forint bírságot kapott a BKK Zrt., a jegykiadó automaták gyártására, szállítására irányuló közbeszerzés kapcsán.

A döntőbizottság akkor úgy fogalmazott: „A jogorvoslati eljárás során megállapította, hogy az uniós irányelv és a közbeszerzési törvény verseny tisztaságát és az esélyegyenlőséget előíró alapelveibe, továbbá számos, a közbeszerzés előkészítésére, az összeférhetetlenségre és a beszerzendő villamosok szerződéses feltételeinek meghatározására vonatkozó törvényi előírásba ütközött a BKV eljárása.” Az ügyben szintén nyomozás van folyamatban.