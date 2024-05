Karácsonynak rendkívül kellemetlen a kampányfinanszírozási botrány, érdemben nem cáfol, csak vagdalkozik + videó

„Ezt a cikk állítja, de nem bizonyítja” – így reagált Karácsony, amikor Heiter Dávid a Magyar Nemzet által bemutatott dokumentumokról kérdezte, tehát a főpolgármester ismét megpróbálja letagadni a letagadhatatlant. De nézzük, miről is van szó!

Mint közismert, Karácsony Gergely 2019-es kampányát a Mindenki Budapestért Egyesület, az az a Mibu bonyolította. A Mediaworkshöz került dokumentumok alapján egyértelműen az a kép rajzolódik ki, hogy az egyik kulcsfigura pedig már itt is Tordai Csaba volt, aki Karácsony Gergely jó barátja és jelenleg jogi főtanácsadója a Városházán. És itt képbe kerül egy bizonyos Bakony Rental Kft., aminek ügyvezető tulajdonosa nem más, mint Mravik Zsolt, aki Tordai Csaba élettársa. A cégadatbázisból az derült ki, hogy a legutóbbi önkormányzati választás évében Mravik vállalkozása, 238-szoros árbevétel-növekedést produkált: a korábbi 500 ezer forintról 119,2 millióra nőtt az összeg. A Bakony Rental Kft. külföldi tanácsadói megbízásából származó 112 millió forint bevételéből Mravik még az önkormányzati választások előtt osztalékelőleg címén kivett 84 milliót, amiből a Magyar Nemzet információi szerint 75 millió forint egy, a Városházán jelenleg is tanácsadóként dolgozó munkatárs segítségével Perjés Gáborhoz került készpénzben, aki ezt később több részletben befizette a Mibu számlájára.

A Magyar Nemzet kereste az ügyben Mravik Zsoltot, aki nem kívánt nyilatkozni, élettársa Tordai Csaba már a 99 Mozgalom pénzügyi botrány ügyében is hallgatott, Karácsony Gergely pedig nem ad érdemi válaszokat, csak vádaskodik és hazugsággal vádolja a Magyar Nemzetet.