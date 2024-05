Kínos magyarázkodásba kezdett Karácsony Gergely arról, miért nem valósultak meg az ígéretei

Összevissza beszél Karácsony Gergely, aki mostanában azzal haknizik, hogy furcsa módon magyarázza semmittevését: mint mondja, azért nem csinált semmit, mert számos ígérete nem öt évre szólt 2019-ben, hanem 10-15 vagy akár 50 évre – írja a Metropol.

Nyilvánvaló, hogy abban, amikor azt mondom, hogy lesz pesti fonódó villamoshálózat, akkor az nem azt jelentette, hogy akkor megcsináljuk

– fejtegette zavarosan egy vele készült interjúban a főpolgármester, amely után még a többségében baloldali Telex-olvasók is cinikusan kommentelgették, hogy zéró konkrétum, zéró cselekvés, csak a semmi habosítása. Az interjúban Karácsony több cikluson átívelő fejlesztésként állítja be még az óriási pénzt, energiát és időt igénylő Városháza park megvalósítását is, ami megmosolyogtató: egy parkoló felszámolásáról van szó.