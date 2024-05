Lázár János: Aki támogatja a háborút, nem az ország érdekeit szolgálja

Hangsúlyozta, egy polgármesternek, akit 2024-ben Magyarországon megválasztanak, mindenki polgármesterének kell lennie. Egy ekkora lehetőségnél nem a párthovatartozás és a szembenállás számít, hanem az együttműködési készség. A miniszter kiemelte, szeretné, ha Kelet-Magyarország minden polgára úgy érezné, hogy a kormány helyben és országosan mindenkinek megpróbál lehetőséget teremteni. – Az elmúlt 14 évben a bizalom megköszönése mellett a kormány lehetőséget teremtett az ott élők számára többek között munkahelyteremtéssel vagy az infrastruktúra javításával – fogalmazott.

Lázár János elmondta, a kormány terve az, hogy Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc háromszöge egy új gazdasági zónája legyen az országnak, amely legalább olyan fejlett keleten, mint Győr nyugaton. A céljuk az, hogy megpróbálják a vidéket gyarapítani, gazdagítani és még több lehetőséget teremteni.

A fórumon Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban a településen sok fejlesztés történt.

A jelenlegi ciklusban összesen mintegy hatvan programban tizenhárom milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg

– mondta.

Nagykállóban 2018 óta inkubátorház épült, megújult az általános iskola és két bölcsőde is épült, emellett templom- és útfelújítások is történtek. Juhász Zoltán független polgármesterjelölt köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, a legfontosabbnak azt tartja, hogy esetleges megválasztása után a közhangulat javításán dolgozzon. Több stratégiai célt is megfogalmazott, köztük a lakosság megtartásával és a lakásépítési kezdeményezésekkel kapcsolatban.