Ezért hamis Magyar Péter békepárti szlogenje

Hiába próbálja mentegetni Magyar Péter a teljes baloldalt, köztük a saját háttértámogatóit, azt sulykolva naponta az utcai fórumain, hogy Magyarországon mindenki a béke pártján áll, a valóság cáfolja a hangzatos szlogent. A véres orosz-ukrán háború több mint két éve zajlik és a baloldal meghatározó politikusai azóta folyamatosan a fegyveres konfliktus folytatását célzó nyilatkozatokat tesznek, amelyekkel Magyarországot is belesodornák a harcokba.

Aki fizet, az rendeli a zenét

Mindez nem véletlen, a hazai baloldal nyilvánvalóan azért képvisel az ukrajnai háború kezdetétől kardcsörtető álláspontot, mert – mint kiderült – a 2022-es választási kampányukat mintegy 4 milliárd forintnak megfelelő dollárral támogatták, elsősorban az Egyesült Államokból.

A pénz döntő hányada a spekuláns Soros Györgytől származik, aki közismerten a jelenleg kormányzó amerikai demokraták egyik meghatározó háttérembere, és finanszírozója.

A magyarországi dollárbaloldalhoz az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű alapítvány közvetítésével érkezett a pénzügyi támogatás nagy része. Az NGO vezetője Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök bizalmi embere, Korányi Dávid. Ez a szervezet közvetlenül a tavaly áprilisi választás előtt jött létre, és feladata az volt, hogy befolyásolja a hazai belpolitikát a kormányváltás érdekében.

A pénzekből részesült a Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de jelentős, milliárdos nagyságrendű összeg érkezett a baloldali kampányt lebonyolító DatAdat nevű céghez és a szintén Gyurcsány-Bajnai tengelyhez köthető és médiahálózatot is működtető Oraculum 2000 Kft-hez.

A törvénysértés gyanúját felvető külföldi finanszírozás ténye nyilvánvalóan arra enged következtetni, hogy ezért valamilyen megrendelést kellett, vagy kell ma is teljesítenie a dollárbaloldalnak.

Ugyanakkor egyértelművé vált a 2022-es választások eredményéből, hogy a magyar társadalom döntő többsége elutasítja a háborút, és ez ma is változatlan a közvélemény-kutatások szerint. Ezért Magyar Péter és a baloldal más politikusai is igyekeznek tagadni mindazt, amiről az elmúlt években beszéltek. A megbízók, a pénzügyi támogatók, a Soros-hálózat álláspontja azonban semmit nem változott - sőt akár a háború eszkalációját is kockáztatnák -, tehát bármit is mond Magyar Péter, ő és a baloldal azt tenné, amit a globalista baloldal elvár tőlük. Mindezt azért is lehet kijelenteni, mert a Tisza párt európai parlamenti választási listájának első pozícióiban megtalálhatók a Soros György hálózatához köthető jelöltek.

Márki-Zay Péter akár katonákat is küldött volna

Tény az is, hogy Magyar egyik lelkes támogatója itthon Márki-Zay Péter, aki 2022-ben a baloldal miniszterelnök-jelöltjeként már súlyos háborúpárti kijelentéseket tett. A háború még el sem kezdődött, amikor a Partizánnak adott február 13-i interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, Márki-Zay azt felelte: „Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… ha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának. (…) Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

Néhány nappal később az ATV Egyenes beszéd című műsorában, február 22-én megerősítette a háborúpárti álláspontját, amikor azt mondta: „Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.”

Gyurcsányék kardcsörtetése

Egyértelműen a fegyverszállítások mellett állt ki a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc is. A DK elnöke mindössze 4 nappal az ukrajnai háború kirobbanása után a közösségi oldalán azt írta: „Például azzal indokolta a fegyverszállítások

lehetetlenségét (Orbán Viktor – a szerk.), hogy »azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek.« Szegény Orbán, félreértette a helyzetet, azt hitte, az oroszoknak kellene fegyvert adni. Nem, nem azoknak. Az EU a hazájukat védő ukrán népnek ad, akik között sok nemzetiségű állampolgár él, köztük magyarok is.”

A DK uniós képviselői is egymást próbálták felülmúlni a kardcsörtetésben. Rónai Sándor az ATV-ben főnöke, Gyurcsány Ferenc sajátos logikáját követve próbált érvelni a fegyverszállítások mellett. „Az a fontos, amit ön is említett, hogy az elmúlt napokban mind az Európai Unió tagállamai, mind pedig a NATO közösen, összehangoltan komoly segítséget, van, aki katonai segítséget, valaki pedig pénzügyi és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Azt hiszem, ez az, ami azt éreztetheti, hogy nem hagyjuk magára Ukrajnát, és mi, Európai Unióként, illetve a NATO tagállamaként is küzdünk azért, hogy Ukrajna független, és egy szabad ország maradhasson. Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítjük száz százalékig ezt a folyamatot, hiszen más uniós tagállamok, például fegyverek szállításában segítenek. Azt hiszem, a magyar miniszterelnök félreért valamit, mi ezzel nem veszélyeztetnénk a kárpátaljai magyarságot, hiszen nem Oroszországnak szállítanánk fegyvereket, hanem éppen Ukrajnát segítenénk ezzel.” (ATV műsor, 06:06-tól )

A Gyurcsány-párt másik EP-képviselője, Ara-Kovács Attila 2023. február végén részt vett egy fegyverszállításokat követelő brüsszeli tüntetésen, mely után így nyilatkozott: „Szombaton volt egy nagy tüntetés itt (Brüsszelben – szerk.), ami kifejezetten azért szerveződött, hogy Ukrajnát támogassuk. Én magam is ott voltam. Kollégáim közül nem volt itt senki, mert ők viszont otthon, a Budapesten hasonló rendezvényeken vettek részt. Én tartottam itt a DK részéről a frontot. Ott (a fegyverszállítást követelő brüsszeli tüntetésen – a szerk.) nagyon egyértelműnek tűnt számomra, hogy mindenki, milyen értelemben elkötelezett ebben a háborúban.” (Hírklikk műsor 02:11-től)

Ukrajna felfegyverzése és pénzügyi támogatása azóta is gőzerővel zajlik, sőt újabban már NATO-missziót is terveznek, amely a háború kiterjedésével járhat, vagyis inkább távolodunk a béke lehetőségétől. Mindezt a baloldal is támogatja, tehát Magyar Péter állításával szemben továbbra is a háború pártján állnak.

Folytatjuk.

Borítókép: Magyar Péter (Képernyőkép)