„Magyar Péter egy bohóc, abból is a hazudós fajta”

– Az ég kék, a fű zöld, Peti, a Poloska Peti hazudik – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás Magyar Péter azon kijelentésére reagált, melyben szimpatizánsai előtt kijelentette:

Itt a helikopter, mostanában a főnök, ugye, ilyenekkel járkál

Az igazgató a baloldal új politikusának rámutatott:

aminek négy kereke van, az autó nem helikopter.

– Egy bohóc vagy, Peti, abból is a hazudós fajta – húzta alá Menczer Tamás.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a hazugság mellett az is problémát jelent, hogy a hazai baloldalhoz hasonlóan Magyar Péter európai parlamenti képviselőjelöltjei is eltörölnék a rezsicsökkentést, támogatják a woke-ideológiát, az LMBTQ-mozgalmat és agymosottnak nevezik a magyarokat. Magyar Péter azzal magyarázta EP-jelöltjeinek sorát, hogy pár nap alatt verbuválták össze a csapatot.

Ezzel együtt különös, hogy a Tisza Párt jelöltjei egy követ fújnak a baloldallal, vagyis ugyanazokért az „értékekért” harcolnak, melyek Magyarország helyett Brüsszel érdekeit helyezik előtérbe.

Magyar Péter jelöltjei ugyanis amellett, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, támogatják a woke-ideológiát, az LMBTQ-mozgalmat és az Oroszország és Ukrajna közötti békét is elutasítják.