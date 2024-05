Elképesztő figurákkal veszi magát körül Magyar Péter

Mint arról lapunk is beszámolt, a baloldal új politikusa mögött egy egész szakmai stáb gürcöl annak érdekében, hogy Magyar Péter minden alkalommal széles körű tömeg előtt, legjobb arcát mutatva jelenhessen meg a különböző közösségi felületeken, ám úgy tűnik, a lendület is kezd elfogyni, valamint a környezetében is egyre több szereplőről derülnek ki botrányos információk. Az Origó összeállításából kiderült, milyen emberekkel is veszi körül magát Magyar Péter.

Legutóbb nagy port kavart, miszerint Magyar Péter gazdasági vezetője, S. Mária Judit nemrég jött ki a legsúlyosabb büntetés-végrehajtási intézményből, a fegyházból, ahova egy bűnszervezet fontos tagjaként 1200 ember meglopásáért, gátlástalan átveréséért került.

Szabadulása után Magyar Péter legközelebbi munkatársaként találta meg számítását. Nemcsak gazdasági vezető, ő irányítja Magyar Péter titkárságát is. A nő nem más, mint Magyar Péter párjának, Vogel Evelynnek az édesanyja.

A nő egy piramisjátékot üzemeltető banda tagjaként csalt, lopott és hamisított, nyugdíjasok százait is gátlás nélkül meglopva. Bűntársaival nyolcmilliárd forintot tüntettek el, az összeg jelentős része azóta sem került elő. Körülbelül hétmilliárd forintot sikerült elrejteniük a hatóságok elől. S. Mária Judit azóta rendszeresen látható Magyar Péter körül az újdonsült politikus rendezvényein.

Madarat tolláról, Magyar Pétert pártjáról

Eger környékén annak a Deák Boldizsárnak sincs túl jó híre, akinek pártjára Magyar Péter rácsatlakozva igyekszik indulni a 2024-es európai parlamenti választásokon. A baloldal új sztárja nem sokkal az után, hogy bejelentette, a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt égisze alatt kíván részt venni a megméretésen, rögtön kiderült:

valódi kamupártba sikerült bevásárolnia magát a politikusnak.

A Tisza Pártot gründoló két férfi – Deák Boldizsár és Szabó Attila – kezdeti ígérgetése ellenére ugyanis alakulatuk még csak jelölteket sem volt képes kiállítani a 2022-es országgyűlési választásokon. Az előbbi férfi információink szerint sokáig a kaszinóbizniszben utazott, és a legkiszolgáltatottabbakat kifosztó automata játékgépek 2012-es betiltása után orrolt meg a kormánypárokra.

A kétes kaszinóbizniszeknél is kínosabb lehet Magyar Péter számára az újdonsült pártja alelnökének rendszerváltás előtti, pártállami múltja. Egerben és környékén közszájon forog, hogy Deák Boldizsár a Kádár-rezsimben az állambiztonsági szervek beépített ügynöke volt és jelentéseket is készített Sólyom fedőnéven. Információk szerint 1973 előtt egy bolti lopás után szervezte be Deákot a Belügyminisztérium, és jelentéseket készített többek között Hermann István egri vállalkozóról, aki 2010 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt.

A „vállalkozó szellemű” lányok

Dálnoki Áron, Magyar Péter pártjának XVII. kerületi jelöltje lányokat próbált meghívni egy olaszországi utazásra, mégpedig olyan hatást keltve, mintha minden ingyen lenne. A Tisza Párt polgármesterjelöltje ingyenes utazásért cserébe várt volna ezt-azt (vélhetően szexuális szolgáltatást.) A férfi azt írta, „két jó barát leugrana a Garda-tóra, Budapestről, ha te vállalkozó szellemű, jókedvű lány vagy, és csatlakoznál, nem ijednénk meg”.

A bejegyzésből kiderült, Dálnoki Áron kifejezetten női társaságra vágyott olaszországi kiruccanásán, az ingyenes szállásért és programokért jó néven vett volna némi ellenszolgáltatást a „vállalkozó szellemű” lányoktól.

Érdemes még megnézni Magyar Péter pártjának egy másik jelöltjét. Kollár Kinga baloldali EP-képviselőjelölt, aki jelenleg az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Ügyekért felelős Főigazgatóságán dolgozik, a Facebookon agymosott népnek nevezte a magyarokat.

Migránsok és genderideológia minden mennyiségben

A Tisza Párt európai parlamenti listájának 6. helyezettje, Gerzsenyi Gabriella egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést. Gerzsenyi Gabriella 2005 és 2021 között dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottságnál. A politikai pályára lépő nő a Magyar Péter nevével fémjelzett Tisza Párt fővárosi listáján is szerepel. A közösségi médiában többek között „eurokrataként” mutatkozott be. Azonban a baloldali jelölt nemcsak ellenzi a rezsicsökkentést, hanem migránsokat telepítene be unalomból hazánkba – húzta alá az Origó.

Magyar Péter hivatalosan bejelentette, hogy a David Pressmannel rendszeres kapcsolatot tartó, a migránsok szabad beáramlása és a genderideológia mellett kampányoló aktivista, Lajos Béla lesz a polgármesterjelöltje a VII. kerületben. Lajos Béla a VII. kerületi LMBTQ-egyesület, a Színes Erzsébetváros elnöke. Az ő tevékenységét több alkalommal is támogatásáról biztosította David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Nézeteik ugyanis szinte teljesen átfedik egymást – emlékeztetett a Metropol.

Mint írták, Lajos Béla nagyon aktív a közösségi oldalakon, ahol harciasan követeli, hogy a migránsok szabadon és minél nagyobb számban – felső határ nélkül – jöhessenek be Magyarországra.

Legalább ilyen hangosan követeli a szélsőséges genderideológiával kapcsolatos szokásos téziseket, kiskorúak LMBTQ-propagandájától a nemváltásig

– hangsúlyozták.

Azonban nem csak Lajos Balázs az egyetlen genderaktivista, aki megfordult Magyar Péter környezetében. Sajtóbeszámolók szerint a baloldali politikus a hétvégén Ózdon kampányolt, ahol hosszabb időt töltött el a baloldali LMBTQ-aktivista Bódis Krisztinával, a Van Helyed! Alapítvány vezetőjével, és az NGO oktatási helyszínét is megtekintette, amelynek „nagykövete” mások mellett Nagy Ervin is. A blog közölte, Bódis neve az éves LMBTQ-megmozdulás, a Budapest Pride Fesztivál kapcsán is visszatérően, régóta feltűnik, a 2006-os Pride fesztiválon a vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga meleg tematikus estjét.

Bódis Krisztina közreműködött a Soros által támogatott Labrisz Leszbikus Egyesület „Meseország Mindenkié” LMBTQ-mesekönyvében. A kötet történeteiben ismert mesék újraírt változatait alkották meg a szerzők olyan hősökkel, akik valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoporthoz tartoznak. Az olvasók (köztük gyermekek is) többek között meleg, leszbikus, transznemű főszereplőkkel találkozhatnak.

Tehát egyértelmű a kapcsolat és az összefonódás a Soros-szervezet és a Tisza Párt között. Láthatólag egyre több különös arc jelenik meg a politikus környezetében, akiket megismerve kiderül, Magyar Péter teljesen beintegrálódott a baloldalba, annak minden igényének kielégítve.