Bűnszervezet szabadulhat Magyarországra – Évekig ült fegyházban Magyar Péter jobbkeze

Csak nemrég szabadult, miután négy évet ült fegyházban Magyar Péter gazdasági vezetője piramisjáték miatt – írta a Metropol saját értesüléseire hivatkozva.

Sájer Mária Judit nemrég jött ki a legsúlyosabb büntetésvégrehajtási intézményből, a fegyházból, ahova egy bűnszervezet fontos tagjaként 1200 ember meglopásáért, gátlástalan átveréséért került.

Szabadulása után Magyar Péter legközelebbi munkatársaként találta meg számítását. Nemcsak gazdasági vezető, ő irányítja Magyar Péter titkárságát is.

Magyar Péter embere éveken át egy piramisjátékot üzemeltető banda tagjaként csalt, lopott és hamisított nyugdíjasok százait is gátlás nélkül meglopva. Bűntársaival nyolcmilliárd forintot tüntettek el, az összeg jelentős része azóta sem került elő.

Körülbelül hétmilliárd forintot sikerült elrejteniük a hatóságok elől

Szoros kapcsolat Magyar Péterrel

Az ügy érdekessége, hogy az elítélt bűnöző Vogel Evelynnek, Magyar élettársának az édesanyja, akit a „baloldal messiása” sok nyilvános szereplésére magával visz – derítette ki a Metropol. A négy évet fegyházban letöltő, nemrég szabadult Sájer a legszűkebb stábba tartozik, mint például Nagy Ervin. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott Magyar-közösség pénzügyeit. A színpadra lépés előtt jellemzően vele vált szót utoljára Magyar Péter – írták.

Emberek életének tönkretétele szárad a lelkén

Magyar Péter gazdasági vezetője a bűnözői tevékenysége alatt azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 milliót csalt ki egyetlen embertől. Volt, akit rábeszélt arra, adja el a lakását, hogy a pénzt majd „megforgathassa” – írták.

Nem zavarta, az sem, ha emiatt utcára került valaki. A vádirat szerint nemegyszer papírzacskóban vitték el a becsapott nyugdíjasok félretett pénzét.

Annak érdekében, hogy hiteles legyen a megtévesztés, banki igazolások ezreit hamisították, hamis banklogókat gyártottak. A megtévesztés kedvéért a bűnszervezetnek még arra is volt gondja, hogy Budapesten, a fontos pénzügyi intézményeknek helyet adó Bank Centerben, a Szabadság téren béreljenek irodát. Döbbenetes „epizód”, hogy a bűnbanda tagjai, amikor kezdett összeomlani a „rendszer”, 700 millió forintnyi készpénzt bevittek egy lottózóba. A rengeteg szelvény megjátszására külön terminált kellett felszerelni! A kicsalt pénzt kockára téve végül 100 millió forintot sikerült nyerniük. Az esetet rögzíti a bírósági ítélet indoklása, íme: Sájer Mária, Magyar Péter gazdasági főnöke bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták. Még ekkor is kicsalt több gyanútlan emberből sok millió forintot. Ahogy a bírósági ítélet indoklása kimondja:

gátlástalanul hazudva, manipulálva fosztotta ki őket.

A bíróság a lehető legsúlyosabb büntetésvégrehajtási fokozattal sújtotta, négy év fegyházat kapott, és még a feltételes szabadságra kerülés lehetőségét is kizárták. Ilyen büntetést csak a legveszélyesebb bűnözők esetében szabnak ki a bíróságok.

Azóta is megy a rongyrázás

Sájer Mária bűntársai máig dicsekednek a vagyonukkal a különböző közösségimédia-felületeken. Közülük az elsőrendű vádlott mai is fegyházbüntetését tölti. Íme pár kép a nő bűnbandájának holdudvarából.

Limuzin, luxusautók:

