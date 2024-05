Már 2019-ben számolta a dollárokat Karácsony Gergely + videó

– Karácsony Gergely, Budapest első embere már korábban megkapta a csődpolgármester nevet, most már dollármesternek is lehetne hívni – kommentálta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője, hogy a Magyar Nemzet információi szerint a főpolgármester 2019-es kampányát is külföldről pénzelték. Úgy vélte:

borzasztó nagy probléma, hogy külföldről próbálják meg befolyásolni a magyar választásokat.

– Magyar Péter sok követőjének felnyitotta a szemét azzal, hogy olyan képtelen állításokat tett, hogy internetblokkolóval zavarják a gyűlésein a világhálót, és hogy a titkosszolgálat kétezer embert állított rá – mondta a műsorban Zila János, az AK elemzője. Kifejtette: látni a különböző internetes felületeken, hogy olyan hatása volt ezeknek a kijelentéseknek, mint egy hályogműtétnek:

a Tisza Párt alelnökének eddigi hívei látják, hogy itt tényleg nincs valami rendben, „ez tényleg őrült”.

Lajkó Fanni szerint a Magyar Péter-jelenség egy one man show (egyszemélyes showműsor), a szereplésein visszamondja azokat a kommenteket, amelyeket a 444.hu cikkei alatt olvas, és van rajtuk több mint száz like. A Tisza európai parlamenti jelöltjei közül sokan nem is Magyarországon éltek, és van köztük olyan is, aki Brüsszelben harcolt a magyar rezsicsökkentés ellen és a migránsokért – tette hozzá.

Zila János elmondta:

Magyar Péter megjelenése a Momentumnak ártott a legtöbbet, a párt alig tudta összeszedni az Európai Parlamenti (EP) listaállításhoz szükséges ajánlásokat.

Donáth Annak pártelnök ugyan azt mondta, hogy voltak, akik odamentek hozzájuk és azt mondták nekik, hogy nagyon szeretnék őket az EP-en látni. „Más kérdés, hogy milyen munkakörben: takarító vagy mosogató. A csuda tudja” – mondta az elemző.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik meg.