Orbán Viktor a kormány üléséről jelentkezett

Ismét összeült a kormány a karmelita kolostorban. „A kormány munkában” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Európa a tűzzel játszik, a béke és a háború határmezsgyéjén egyensúlyozunk ebben a pillanatban

– idézte a kormányfő szavait Nagy János gazdaságfejlesztési miniszter, aki ugyancsak közzétett egy képet az eseményről. Hozzátette: a kormánynak továbbra is a béke megőrzése a legfontosabb, ma is ezért folyik a munka.

A kormányülésről Lázár János építési és közlekedési miniszter is közzétett egy előzetes bejegyzést, amiben napi programját is ismertette. Reggel az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence is feltöltött közösségi oldalára egy fotót, amelyen éppen megérkezik a helyszínre.

A miniszterek egyelőre nem árultak el részleteket arról, milyen kérdések szerepelnek a szerdai ülés napirendjén. Az eddigi gyakorlat szerint a kormány által hozott döntéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón ismertetik majd.