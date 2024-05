Szánthó Miklós: Magyar érdek Trump megválasztása és minden olyan politikai erővel való kapcsolatfelvétel, amelyik őt támogatja

A CPAC az egész magyar jobboldal közös sikere, a Magyarországról kiinduló nemzetközi jobboldali terjeszkedés az elmúlt 14 év közös munkája nélkül nem jött volna létre – jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Mi történt idén a CPAC-en? című eseményen, amelyet a Scruton V.P.-ben rendeztek. A CPAC Hungary főszervezője hangsúlyozta:

a CPAC a legnagyobb amerikai jobboldali dzsembori legszexibb eseménye, az pedig sokat elárul a magyarországi CPAC-ről, hogy ez az egyetlen ilyen rendezvény az egész európai kontinensen.

– Nemzetközi jellegükben és minőségükben a más kontinenseken megtartott CPAC-ek nem érnek a magyarországi rendezvény nyomába. Hazánkba háromezer résztvevő látogatott a két nap alatt, a 80 előadóból hatvanan jöttek külföldről, regnáló és volt miniszterelnökök vagy éppen aktuális kormányok miniszterei – mutatott rá a főszervező.

Nemzetközi jobboldali kapcsolatépítés

Kiemelte: a CPAC-nek az a célja, hogy a jobboldali erők között létrejöhessenek a személyes kapcsolatok. A geopolitikai térhez hasonlóan a jobboldali politikai térben is létezik az összekapcsoltság, azaz a konnektivitás, ami azért fontos, mert a liberálisok nemzetközileg nagyon professzionálisan megszervezték magukat. Bár vannak nézetkülönbségek az egyes országok konzervatívjai között, a CPAC arra is jó, hogy a különböző hátterű, de hasonló értékrendű résztvevők sok mindent megértessenek egymással. A főigazgató rámutatott: ahogyan Amerikában a republikánusoknak sok vitájuk van a kongresszussal, ehhez hasonlóan vitázik hazánk Brüsszellel, az amerikaiak pedig ennek alapján tudták könnyebben megérteni a magyar szempontokat, de az orosz–ukrán háborúban elesett magyar katonák tragédiája is jobban rávilágított Magyarország álláspontjának hátterére.