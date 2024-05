Többségbe kerülhetnek a változás hívei a fővárosi közgyűlésben

Ez már csak azért is így van, mert Budapesten jóval töredezettebb a pártrendszer, mint az ország egészében. Az eddigi tapasztalatok szerint a fővárosban is a Fidesz-KDNP a legnagyobb erő, de a győztes itt kisebb arányú győzelemmel számolhat, és sok kispártnak is itt van a valódi bázisa