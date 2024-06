A Fidesz–KDNP nyerte a listavezetők vitáját

Ha lehet győztest hirdetni, akkor azt mondhatjuk, hogy az EP-listavezetők vitáját Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP listájának első embere nyerte

– mondta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője. Ő volt az, aki arról beszélt, hogy mi a választás tétje, és hogyan képzelik el az Európai Unió jövőjét. A többi tíz párt listavezetője egymást szidta, és ugyanazokat a paneleket ismételgette csak más pártlogó mögül – hangsúlyozta Lajkó Fanni.

Én még olyan vitát nem láttam, ahol 11 jelölt közül 10 nem hajlandó foglalkozni azzal, ami a választókat érdekli – jegyezte meg Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a legfontosabb európai kérdés a háború vagy béke kérdése – hangsúlyozta. A 11-ből 10 párt jelöltje egy kottából játszott: azt adták elő, hogy nem is kell odafigyelni a háborús veszélyre, nem is az a fontos most. Egyedül a kormánypártok képviselője, Deutsch Tamás volt az, aki tényleg azzal foglalkozott, ami most a legfontosabb európai kérdés – hangsúlyozta a geopolitikai elemző.

Egy olyan politikai koncepciós pert hajtottak végre az Egyesült Államok ellenzékének a vezetője ellen, amely nagyon súlyos töréspont az amerikai történelemben

– mondta a Koskovics Zoltán Donald Trump elítélése kapcsán. Hangsúlyozta: a radikális baloldali adminisztráció, amely minden fórumon a világban háborús uszítást folytat, összefogott a Soros-birodalommal, hiszen az ügyészt Soros Györgyék pénzelték, a bíró lánya pedig a demokrata rezsimnek dolgozik.

Lengyelországban egy föderális Európát kiszolgáló kormány került hatalomra és azonnal, párt hónap alatt helyre állt a jogállamiság – mondta el Lajkó Fanni annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is bejelentette: ejtették a lengyelekkel szemben a 7-es cikkely szerinti eljárást. Varsóban leírták egy lapra, amit Brüsszelből lediktáltak, és „ó, ez így már rendben van, helyreállt a jogállamiság” – jegyezte meg az elemző.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: