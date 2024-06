A Kilimandzsáró után az Ararátot is meghódította egy magyar házaspár

Egy éve kezdtünk magasabb hegyekbe járni, viszont a tervekkel ellentétben egy darabig most kényszerpihenőt tartunk, mert sajnos lefelé jövet 4500 méteren kicsúsztam a sziklás terepen, 15 métert csúsztam, közben beakadt a hágóvas és eltört a lábam, de akaraterőmnek, katonai harctéri életmentő tanulmányaimnak és tapasztalatomnak köszönhetően nagy nehezen lejöttem, mindeközben párom vitte le a felszerelésemet, megkönnyítve a lejutásomat, igazi hős volt. Leérkezésünk után, másnap kaptuk a hírt, hogy szinte ugyanott, ahol kicsúsztam, egy iráni mászó is balesetet szenvedett és mintegy 300 méter zuhanás után meghalt. A terep az időszakhoz képest nehéz volt, amit a neve is jelez, mert a Pokol völgye elnevezést kapta, és már 4200 métertől csak hágóvassal lehetett közlekedni