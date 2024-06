Deutsch Tamás: Centiméterekre vagyunk a háborús pusztítás további kiterjedésétől

A Fidesz EP-kampánya nemcsak hazai, de európai összevetésben is a legszervezettebb. Országszerte 1200 településen, a falvakban, a városokban és a fővárosban mintegy 50 ezer lelkes támogatónk, aktivistánk segíti a munkánkat. A kampány utolsó hetében pedig személyesen, ajtóról ajtóra haladva bekopogtatunk majd több millió honfitársunkhoz, és el fogjuk mondani, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, mert a háború és béke kérdésében fogunk majd dönteni – mondta az Origónak Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás tájékoztatása szerint a Fidesz-KDNP az egyedüli, aki a béke pártján áll. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Fidesz-KDNP EP-listavezetője hozzátette: most, június 9-én arról döntünk, hogy megálljt tudunk-e parancsolni Európa háborúba való sodródásának, és megerősödnek-e a békepárti hangok Európában. A magyar baloldali pártok és képviselőik bárhogyan is próbálják ezt elhazudni, a külföldi finanszírozóik nettó háborúpárti álláspontját képviselik. A Fidesz-KDNP az egyedüli, aki a béke pártján áll.

Félek az emberek

Deutsch Tamás a lapnak kifejtette, az európai emberek a világ azon térségéhez tartoznak, ahol talán a legérzékenyebbek a háború fenyegetésére. – Két világháború borzalmait kellett átélniük a kontinens polgárainak, és túlzás nélkül mondható, hogy nincs például olyan magyar család, amelyben ne történt volna valamilyen tragédia ezekhez a borzalmakhoz kapcsolódóan. Mindez pedig nem a történelem könyvek leckéje, hanem az életé.

A magyarok tudják, milyen az, amikor háború van. Ezért is békepártiak

– tette hozzá. A politikus elmondta, borzalmas háború zajlik Ukrajnában: eddig ötszázezer halottat követelt, tíz millióan váltak földönfutóvá. Kárpátalján élő magyarok szenvednek és halnak meg a háborúban. Mint kifejtette,

ezekben a sorsfordító hetekben fog majd eldőlni, hogy Európa hadviselő félként belép-e a háborúba.

Brüsszel és a Soros-hálózat ugyanis fanatikusan támogatja a háborút. A képviselő tájékoztatása szerint atomfegyvereket akarnak telepíteni az ukrán határhoz, és európai katonákat akarnak Ukrajnába küldeni. Évek óta elképesztő pénzeket öntenek Ukrajnába, eddig már 108 milliárd eurót fordított az Európai Unió Ukrajna finanszírozására, de ugyanezt teszi Amerika és a Világbank is.

Bármennyire is fájdalmas kimondani: ma Ukrajna egy több lélegeztetőgépen életben tartott állam.

„Centiméterekre vagyunk a tényleges háborús pusztítás további kiterjedésétől. Vasárnap le kell szavazni a háborúpártiakat, és a béke mellett kell döntenünk” – mondta.

Európa pusztasággá válhatna

A háborús pszichózis láthatóan teljesen elhatalmasodott Brüsszelben a politikus szerint. Döbbenetesnek tartja, hogy addig jutottunk, hogy a francia elnök már kész vitát nyitni nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazásáról is, miközben tudjuk jól, hogy az orosz-ukrán háborúban az orosz fél éppen egy nukleáris nagyhatalom.

Ha a földrajzi Európa területén kirobbanna egy atomháború, akkor Európa egy pusztasággá válna, ki tudja, mennyi időre

– mondta. Deutsch Tamás szerint ha a remélt európai békepárti győzelemhez még társulna egy Donald Trump győzelmét hozó novemberi amerikai elnökválasztás is, akkor a világpolitikában is bekövetkezne a nélkülözhetetlen békepárti fordulat.

A baloldal célja

A listavezető úgy véli, Brüsszelnek, Soroséknak és az általuk külföldről dollárokkal jól kitömött magyar baloldalnak az a célja, hogy mindenáron megbuktassák a békepárti és szuverenista magyar kormányt. Tájékoztatása szerint finanszírozóiknak megfelelve a magyar dollárbaloldal európai parlamenti képviselői

az elmúlt öt évben 21 Magyarországot elítélő parlamenti határozatot kezdeményeztek, támogattak.

–A leghajmeresztőbb hazugságok és rágalmak kitalálásával igyekeztek lejáratni a saját hazájukat, és minden energiájukkal azon munkálkodtak, hogy Magyarország ne kaphassa meg a jog szerint nekünk járó uniós forrásokat, hogy elvegyék a tanárok és az óvónők béremelését. A legvérlázítóbb pedig, hogy erre még rendkívül büszkék is. A saját hazájuk ellen dolgozó háborúpárti dollárbaloldali képviselőket egyszer és mindenkorra ki kell söprűzni az Európai Parlamentből! – mondta. A politikus kifejtette:

az ellenzéki oldalon most egy intenzív lökdösődés, választási dulakodás zajlik.

Deutsch Tamás szerint a magyar polgárok az évek alatt már több kiadásban láthatták azt az egyszemélyes politikai show műsort, amit most éppen Magyar Péter csinál. Ugyanezt láthattuk Jakab Péter, majd Márki-Zay Péter esetében is. Márki-Zayt összellenzéki miniszterelnök-jelöltként rajongták körbe, a baloldali sajtó kritikátlanul emelte az egekbe. A dollármédia orgánumai ugyanazok mindkét Péter esetében. A sztratoszférába emelték Márki-Zayt, majd amikor óriásit buktak a választásokon, egyedül hagyták a színpadon. Most ugyanezt látjuk Magyar Péternél is a politikus szerint.

A magyar Békemenet vezető hír az európai országokban

Deutsch Tamás mielőbbi teljes felgyógyulást kívánt a szlovák miniszterelnöknek. Szerinte nem lehet tovább félvállról venni, és tétlenül engedni a szélsőbaloldalon magukat haladónak nevező agresszív szereplők, politikusok erőszakkultuszának, ami testet ölt például az Antifa-mozgalom támadásaiban is. A listavezető emlékeztetett arra a szörnyű napra, amikor erőszakos szélsőbaloldali terroristák ártatlan magyar embereket a ruházatuk alapján találomra kiválasztottak, majd csak a Jóistenen múlt, hogy nem halálra verték őket.

Ezek a szélsőbaloldali verőlányok és verőlegények csupán ezért jöttek Budapestre. A diktatúrák idejét idézve ezek az emberek azt gondolják, hogy valamely eszme érvényesítése érdekében akár a legbrutálisabb erőszakot is lehet alkalmazni, és az még jogos is. Ez elfogadhatatlan, ennek az őrületnek véget kell vetni!

– mondta. A politikus szerint ma a felmérések azt mutatják, hogy egyre több magyar városban, egyre több fővárosi kerületben akarják a polgárok leváltani a dollárbaloldali politikusokat. Hozzátette, Budapesten is elérkezett az igazság órája: Karácsony Gergely arra építette az egész főpolgármesteri tevékenységét, hogy a nyafkaságból és a semmittevésből politikai teljesítményt faragjon.

Kérdésre válaszolva Deutsch Tamás elmondta minden idők és Európa legnagyobb Békemenetének messze önmagán túlmutató jelentősége is volt.

Ezekben a veszélyes napokban a béke melletti kiállás mindennél fontosabb.

– A magyar Békemenet már most vezető hír az európai országokban, nálunk, egy átlagos méretű európai országban egy hihetetlen méretű tömeg ment az utcára, és mondta ki, hogy azt várja el a politikusoktól, hogy vessenek véget a háborúnak, mert nem akarják a fiaikat, a lányaikat a frontra küldeni meghalni Ukrajnáért. Azt hiszem mi, magyarok szombaton igazán megmutattuk Európának, hogy békére van szükség, mert ezen múlik Európa, a gyermekeink, unokáink jövője. De ne feledjük, győzelem csak akkor van, ha vasárnap mind elmegyünk, és mind szavazunk! Csak a béke, csak a Fidesz! – zárta gondolatait a politikus.

Borítókép: Deutsch Tamás a vitán (Fotó: Képernyőkép/M1)