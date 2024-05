„Egyértelműen Deutsch Tamás nyert, mert igaza volt”

A vita arról szólt, hogy Deutsch Tamás szembesítette a baloldalt a valósággal.

– mondta Deák Dániel. Hozzátette: eközben ők próbálták a kínos témákban elhazudni a valóságot.

Csütörtök este megtartották az európai parlamenti választási vitát, amin a tizenegy EP-listát állító párt listavezetői és képviselői mutatták be programjaikat és a pártjuk által képviselt ügyeket. A Magyar Nemzet már beszámolt a vitáról és az ott elhangzottakról. A vita után lapunk felkereste Deák Dánielt, a XXI. század vezető elemzőjét, és az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezte.

– Háború témájában a baloldal ködösíteni próbált, el akarták játszani az ártatlant,

de az EP-ben minden háborúpárti döntést támogattak,

szóval ez nem jött be – hangsúlyozta. Magyar Péter is hárított, miközben tudjuk: az EP-listája tele van Soros-féle szervezeteknél dolgozó emberekkel, mint például Weisz Viktor és Dávid Dóra. Ebben a kérdésben nekik nincsen döntési szabadságuk, a háborút fogják támogatni, mert ezt kéri tőlük a Soros-hálózat – jelezte.

A migrációval kapcsolatban is hasonló a helyzet. A dollárbaloldal a múltból okulva igyekezett rejtegetni a migráncspártiságát.

De Deutsch gyorsan helyretette őket

– mutatott rá.

– Magyar Péternek sem volt a migráció erős témája, hiszen konkrétan olyan embert akar az Európai Parlamentbe juttatni, „aki migránstámogató Soros-szervezetnél dolgozik”. Weisz Viktor migránssegítő mentorként dolgozott az Artemisszió Alapítványnál, amit Sorosék tömtek ki több tízezer dollárral. Vagy Dávid Dóra, aki a migránsválság kellős közepén dolgozott egy sorosista szervezetnél.

Szóval ki nyert? Egyértelműen Deutsch Tamás, mert igaza volt, és kiállt Magyarországért, szembesítette a dollárbaloldalt! – emelte ki az elemző. Majd jelezte: „Dobrev Klára és Magyar Péter azonban veszített, mert nekik nem sikerült elhazudniuk a valóságot, ott élőben helyretette őket fideszes ellenfelük!”

– Azzal, hogy több párt képviselője is gyalázatosan nyilatkozott a köztévéről, az gyakorlatilag az jelenti, hogy nem tisztelik a választókat. Elfogadták a vita feltételeit és nagyrészt be is tartották. Azonban így is volt egy-két közbeszólás és tiszteletlen kijelentés – mondta Deák Dániel, aki a helyszínen követve a vitát, annak is tanúja volt, hogy Márki-Zay Péter folyamatosan belebeszélt vitapartnerei mondandójába.

Az elemző szerint a nézők ezután könnyebben tudnak majd dönteni, és az ő dolguk megítélni a vitán részt vevő politikusok viselkedését is.

