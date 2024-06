Durván nekiment Gyurcsánynak a DK volt alelnöke is

Elmondása szerint részben a tagság is felelős azért, hogy nem képes megújulni a párt, hiszen bárkire, aki bírálja a párt vezetését, azonnal tucatszám támadnak rá elvakult tagok, és rögtön Orbán szekértolójának kiáltják ki. Nagy-Huszein Tibor szerint DK-ban kiépített személyi kultusz most vissza fog ütni.

A Tisza fellépése utáni gyűlöletkampány hatására lemorzsolódott a bázis kevésbé vagy egyáltalán nem elvakult része, és maradt az az elvakult bázis, amely a jelek szerint szilárdnak látszó hátteret ad a változtatásokkal szemben, csekély értékű, de töretlen bizalmat mutat a lényegében megbukott vezetés iránt.

– mondta a DK volt alelnöke.

Szerinte súlyosbítja a helyzetet, hogy az elnökség jó néhány tagja nagyon durva hadjáratot folytat a Tisza ellen, ami tovább hergeli az amúgy is elvakult bázist, nehezítve vagy megakadályozva minden jó irányba teendő lépést. Elmondása szerint most nyer nagyon keserű bizonyítékot, hogy nem szabad egy pártot úgy vezetni, hogy a vezetést semmilyen testület nem kérheti számon, a vezetők egy szűk köre sérthetetlen, leválthatatlan, nem szabad olyan módon működtetni a párton belüli választási rendszert, hogy bizonyos vezetők még véletlenül sem válthatók le.

Gyurcsány Ferenc magának és az őt közelről körülvevő, őt minden körülmények között csak dicsőítő párvezetőnek és az így kialakított, minden kritikai hangot durván elutasító, a kritizálókat Orbán seggét nyalónak tituláló bázisnak köszönheti a mostani súlyos, és minden bizonnyal tovább súlyosbodó bukást, ami valószínűleg az ő személyes bukását is jelenti

– tette hozzá.

– Vannak még a pártban is, és vannak a kilépettek, kiebrudaltak között is, akik készek lennének a párt alapvető megújításában részt vállalni, de azt hiszem, ez a vezetés, ezzel a tagsággal erre nem tart igényt, és nem is ad lehetőséget – zárta ezzel az írását Nagy-Huszein Tibor.

