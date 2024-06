Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára karizmája is megtépázódott

– Miért nem fog a golyó Gyurcsány Ferencen, aki 2010 óta sorozatosan bukja el a választásokat, mégse volt mostanáig komolyan vehető kezdeményezés a párt éléről való leváltására?

– Az elmúlt bő másfél évtizedben Gyurcsány Ferenc felelősségét nem kérdőjelezte meg senki, akár a 2006-os kormányellenes tüntetésekről, akár a 2010-es fülkeforradalomról volt szó. Ebben fontos szerepe lehet a személyes karizmájának, és annak, hogy mégiscsak miniszterelnöki tapasztalattal rendelkező szereplőről volt szó. A másik oka annak, hogy Gyurcsány Ferenc elmozdíthatatlannak látszik a magyar baloldal élvonalából pedig az, hogy

a politikus a rendszerváltozás időszakától kezdve jelen van a magyar politikai–gazdasági elitben, és mint ilyen, jelentős befolyásra tett szert a tehetsége, a házassága, vagy akár a vagyonosodása révén.

A volt kormányfő befolyásosságának harmadik pillére pedig a politikus kommunikációs meggyőzőképessége, amely már miniszterelnöksége során is számos válsághelyzet kezelésében segítette ki. A gyurcsányi retorika a kezdetektől megosztó volt a magyar társadalomban, hiszen nem mindenki szimpatizált a Tony Blair-féle újhullámos balliberális brit politikai kommunikációból másolt sémákkal. Ugyanakkor kétségkívül Gyurcsány magabiztosságot és lendületeséget sugalló üzenetei segítették az MSZP-t kormányra 2006-ban, valamint hozzájárultak a Demokratikus Koalíció (DK) felemelkedéséhez 2011 után.

Gyurcsány Ferencről emellett elmondható, hogy vezetésével a DK folyamatosan nőtt szavazóbázis tekintetében, többek között az egykori pártja, az MSZP rovására is. Olyannyira, hogy

a DK az EP-választásokon 2014-től kezdve egyre jobb eredményeket tudott elérni százalékosan, egészen 2024 június 9-ig, a nagy buktáig.

Ugyanis mostanáig Gyurcsány Ferenc fel tudta mutatni, hogy ő egy kormányzóképes alternatívája lehet a Fidesz-KDNP országlásának. A lejtmenet most azonban már egyértelművé vált, ugyanis Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára karizmáján is jelentős csorbát ejtett, hogy idén az MSZP-vel és a Párbeszéddel összefogva feleannyi százalékot szereztek az EP-választáson, mint 5 évvel ezelőtt egymagukban.

– A Demokratikus Koalícióban is egyre erősödik azoknak a hangja akik Gyurcsány Ferenc távozását követelik. Lehet ennek a kezdeményezésnek valódi eredménye, elmozdítható Gyurcsány a párt éléről?

– Nincs értelme Gyurcsány Ferencnek távoznia a DK vezetéséből, hiszen ő maga a DK. Az ő személye, az ő ismeretségi, befolyási környezete köré épült a párt, amely nem véletlenül a DK, a Demokratikus Koalíció nevet kapta, amely ugye a nejének a monogramja is egyben. Nem is lenne értelme Gyurcsány Ferencnek visszavonulót fújnia, hiszen most még újrakezdheti az építkezést. A lesújtó EP-szereplés után újra kell fogalmazni a választók és a párt, a Demokratikus Koalíció közötti társadalmi, érzelmi kapcsolatokat, és ehhez viszont a legfontosabb és első lépés a megmaradt „keménymag” megtartása. Ez a DK-s törzsszavazói bázis pedig nem venné jó néven Gyurcsány Ferenc visszalépését, hiszen ők a pártalapító személyéhez és karizmájához kötődnek.

Most arról van szó, hogy azok a DK-szavazók, akik csak azért szimpatizáltak eddig a párttal, mert abban látták a legesélyesebb ellenzéki kihívóját a Fidesz–KDNP-nek, elkezdtek átpártolni az újabb esélyes kihívóhoz, a Magyar Péter-féle Tiszához.

Gyurcsánnyal az élen viszont nehéz lesz a pártnak szövetségeseket találnia az ellenzéki térfélen. A Fidesz és a Tisza közötti esetleges mérleg nyelve pozícióról pedig nem is álmodozhatnak, amíg a megosztó volt miniszterelnök vezeti a pártot. Ezt hívják patthelyzetnek.

Gyurcsány lett a baloldal sértett embere?

– Gyurcsány a Demokratikus Koalíciót az egyetlen számottevő baloldali pártnak nevezte Magyarországon. Mit jelent ez a MSZP-re illetve a Magyar Péter -féle Tisza pártra nézve?

– A napokban közzétett beszédében és a később vele készített interjúban is rengeteg olyan megjegyzése volt Gyurcsánynak, amelyben csipkelődést, gúnyolódást, és

sértettséget is fel lehetett fedezni.

Azonban arról, hogy ők az egyetlen számottevő baloldali párt, igazából nem tévedett, ugyanis ők rendelkeznek valódi szavazóbázissal, választói felhatalmazással, háttérrel, és országos pártstruktúrával. Emellett a párt a zászlajára tűzte a szociáldemokrácia hívószavát, ami az egyik fontos és meghatározó identitáselemük lett az Orbán-gyűlölet mellett.

A másik ilyen hívószó, amivel operált a DK, az Európa-pártiság. Ez is mellényúlás volt, mert jelentős bázisra ezzel se lehet szert tenni, nem csak Magyarországon, de Európa egyik országában sem. Magyarországon az igazi Európa-pártiságnak ez a 8 százalékos eredménye van.

– Miért most kezdett Gyurcsány Ferenc Magyar Péter támadásába, miért nem a választások előtt?

– Gyurcsánynak kontraproduktív lett volna a kampányban támadni Magyar Pétert, ugyanis akkor muníciót szolgáltatott volna a Magyar Péteri teóriának, miszerint a DK az voltaképp a kék Fidesz, és létezik egyfajta kimondott vagy kimondatlan alku a magyar kormánypártok és a DK között, Ez a paktum Magyar értelmezésében abban áll, hogy a DK-t kell megtartani a baloldal vezetőjének, hiszen Gyurcsánnyal az élen szinte elképzelhetetlen a kormányváltás a magyar társadalom döntő többsége számára. Mindazonáltal idén február óta Magyar Péter diktálja a baloldalon a tempót, az ellenzék és egy ideig a kormánypártok is csak alkalmazkodni tudtak a kialakult helyzethez.

A DK pedig belátta, hogy ha június 9-e előtt nyíltan támadni kezdték volna Magyar Pétert, akkor elveszíthették volna az Orbán-kormány leváltását óhajtó szimpatizánsaik jelentős részét, ami végül így is bekövetkezett, mint azt láthattuk.