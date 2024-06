Vitézy szerint Karácsony csődbe vitte a várost

a BKK törvényes működésének felügyeletét jelenleg a börtönből végzik: a cég felügyelőbizottságának tagja Karácsony Gergely delegáltjaként ugyanis a tegnap a sajtóhírek szerint az ügyészség által őrizetbe vett óbudai alpolgármester, aki korábban Hagyó Miklós kabinetfőnöke is volt, és akinek a jelölését a kampányban is szóvá tettem, hisz Karácsony Gergely listáján is szerepelt a fővárosi listás választáson.