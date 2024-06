Ha érvényesíteni tudja a papírformát, ezt a hét vármegyei jogú várost visszaszerezheti a Fidesz

Öt évvel ezelőtt, 2019-ben tizenegy megyei jogú városban választottak ellenzéki polgármestert, és ezekben a városokban ellenzéki többségű képviselő-testületek kezdték meg a munkát. Az önkormányzati ciklus kellős közepén, 2022-ben tartották a legutóbbi országgyűlési választásokat, amit persze nem lehet összehasonlítani egy önkormányzati voksolással, de a településszintű listás eredményekből arra lehet következtetni, hogy egy adott városban melyik politikai oldalnak van többsége. Ezen eredmények alapján az látszik, hogy a 2019-ben elhódított városok nagy részében az ellenzéki vezetésnek nem sikerült balos végvárat kiépíteni. Nézzük, melyek azok a megyei jogú városok, melyekben annak ellenére nyert a Fidesz listája 2022-ben, hogy baloldali vezetésű az önkormányzat! Papíron, ha ezeket a szavazókat aktivizálni tudják a Fidesz által támogatott önkormányzati jelöltek, nyert ügyük van.

Eger

Szoros választási küzdelemben szerezte meg öt évvel ezelőtt Egert az ellenzék. A Jobbik egyik ismert országgyűlési képviselője, Mirkóczki Ádám volt az ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg, kevesebb mint 800 vokssal kapott többet, mint a várost korábban több cikluson át vezető KDNP-s Habis László. Az egri ellenzéki pártszövetség azóta felbomlott, Mirkóczkit már a ciklus első felében kizárták saját frakciójából, a városban tartott időközi választáson is nyert a Fidesz–KDNP jelöltje egy olyan körzetben, ahol korábban ellenzéki képviselőt választottak meg. A 2022-es országgyűlési választáson pedig a legtöbb egri a Fidesz–KDNP listájára szavazott (46 százalék), az ellenzéki közös listát a választók 41 százaléka választotta. A baloldal esélyeit tovább rontja, hogy a balos pártok már nem Mirkóczkit támogatják, a jelöltjük Pál György. A Fidesz–KDNP Vágner Ákost indítja. Összesen 8 jelölt közül lehet majd választani a hevesi megyei jogú városban, Mirkóczki Ádám is indul egy civil egyesület színeiben, és a korábban még Fidesz-színekben politizáló Oroján Sándor is ott lesz a szavazólapon.

Érd

Pest vármegye egyetlen megyei jogú városában 2019-ben a korábbi alpolgármester, az SZDSZ-es kötődésű Csőzik László vette át a hatalmat. A baloldal jelöltje meggyőző, 9 százalékos előnnyel nyerte meg a választást korábbi polgármestere, T. Mészáros András (Fidesz–KDNP) előtt. Ennek ellenére Érd sem lett baloldali, 2022-ben itt is a Fidesz–KDNP listáját támogatták a legtöbben, de az egyéni országgyűlési képviselőjelöltet, Csőzik László feleségét, Bősz Anettet is kevesebben támogatták, mint a települést régóta képviselő KDNP-s Aradszki Andrást. Kérdés, hogy a Fidesz önkormányzati jelöltjei eredményekre tudják-e váltani ezt az előnyt. A kormánypártok ezúttal a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét, Kardosné Gyurkó Katalint indítják, a balos pártok bizalma töretlen Csőzik Lászlóban, rajtuk kívül a Mi Hazánk indít polgármesterjelöltet, és egy független jelöltre lehet szavazni.

Hódmezővásárhely

A Márki-Zay Péter által rendre az országos figyelem központjába kerülő városban eddig kétszer választották meg a baloldali polgármestert, azonban 2022-ben hiába ő vezette a baloldal közös listáját miniszterelnök-jelöltként, ezt a vásárhelyi választók szavazatokban nem díjazták. A Fidesz–KDNP lista itt is nyert két éve, kérdés, hogy a kormánypártok jelöltje, Grezsa István ezúttal felül tud-e kerekedni Márki-Zay Péteren; öt évvel ezelőtt még nem sikerült neki. A két esélyes jelölt mellett egy független és egy Mi Hazánk-jelölt száll még ringbe.

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyével kapcsolatosan már a baloldali sajtó is pedzegetni kezdte, hogy öt év kitérő után visszaveheti a város vezetését a Fidesz–KDNP. Az öt évvel ezelőtt győztes, egykori iskolaigazgatóból lett polgármester, Veres Pál nem indul újra, a helyi DK-val nem tudta rendezni a viszonyát. Az ellenzék nem is maradt egységes: a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP Barkai Lászlót támogatják (aki korábban arról beszélt, nem akar polgármester lenni), míg a Jobbik és a Momentum az egykor Verest is támogató civil egyesülettel együtt Varga Andreát indítják. A Fidesz–KDNP Tóth-Szántai Józsefet támogatja, rajtuk kívül még négy jelölt közül lehet választani. A 2022-es országgyűlési választásokon egyébként Miskolcon is tarolt a Fidesz–KDNP.

Szombathely

Nagyon szoros volt a verseny öt évvel ezelőtt Szombathelyen, ahol végül az eredetileg MSZP-s Nemény András lett a polgármester, a balos pártok támogatásával. Emlékezetes volt, a helyi képviselő-testületbe nyert mandátumot Czeglédy Csaba is, akinek az irányítása alatt DK-s bázist próbáltak kialakítani a nyugati országhatárhoz közeli városban. Czeglédy aztán országgyűlési képviselő is szeretett volna lenni, ám azon a választáson meg sem tudta közelíteni a Fidesz–KDNP jelöltjét, de az ellenzéki közös lista sem szerepelt kifejezetten jól a városban. Nemény bírja a balos pártok támogatását, egyedül a Jobbik indítja ellene az egyik országyűlési képviselőjét, Balassa Pétert. A Fidesz jelöltje ezúttal Lenkai Nóra lesz, rajtuk kívül még a Mi Hazánk állított jelöltet.

Tatabánya

Komárom-Esztergom vármegye székhelyén is nagy ellenzéki győzelemre készültek 2022-ben, hiszen három évvel előtte a semmiből feltűnve Szűcsné Posztovics Ilona megnyerte a polgármester-választást a balos pártok közreműködésével. Szűcsné azóta a DK-hoz került közel, részben emiatt a várost irányító balos koalíció is megbomlott, majd 2022-ben is elmaradt a nagy győzelem, a Fidesz–KDNP listáját a helyiek többsége itt is támogatta. A baloldal bizalma azonban továbbra is töretlen, Szűcsné Posztovics Ilona kihívója a Fidesz–KDNP részéről Gál Csaba lesz (a korábbi fideszes polgármester, Schmidt Csaba a ciklus közben elhunyt). Rajtuk kívül a Mi Hazánk és egy helyi civil egyesület indít még jelöltet.

Baja

A Bács-Kiskun vármegyei településből a ciklus közben lett megyei jogú város, mialatt a Momentumból azóta kivált Nyirati Klára irányította. A volt momentumos polgármester idén is indul, de papíron már civil jelöltként, a Fidesz–KDNP jelöltje Kámánné Bari Bernadett lesz, rajtuk kívül még hárman indulnak. A Fidesz–KDNP listáját az országgyűlési választáson, 2022-ben a szavazók több mint 50 százaléka választotta.

Fideszes bástyák, ahol nagyot nyerhetnek a kormánypártok Érdekes helyzet állt elő Nyíregyházán, mivel a baloldal azt a Jeszenszki Andrást indítja a polgármester választáson, akit Kovács Ferenc, a vármegyeszékhelyet 2010 óta irányító városvezető simán legyőzött öt évvel ezelőtt. Jeszenszki mögött a DK kivételével a teljes baloldal felsorakozott, ugyanis a Gyurcsány-párt helyi szervezete nem értett egyet a jelölésével, pedig korábban Dobrev Kára jelentette be Jeszenszki indulását, így konfliktus alakult ki a DK helyi szervezete és a párt országos vezetése között. Mindez komolyan megnehezítheti a baloldali jelölt esélyeit. Jeszenszki mellett két másik kihívója is van a Fidesz polgármesternek, mivel jelöltet állított a Mi Hazánk és a Baloldali Kör Párt is. A 2019-es önkormányzati választáson Kovács Ferenc a szavazatok 53 százaékát megszerezve győzedelmeskedett Jeszenszki András felett. Jó esélyekkel pályázhat az újrázásra Szemereyné Pataki Klaudia, aki 2014 óta irányítja Kecskemétet. A fideszes városvezetővel szemben a baloldal jelöltje Király József, de további három civil, illetve független is indul, és állított jelöltet a Mi Hazánk is. 2019-ben a szavazatok 50 százalékát bezsebelve, könnyedén győzedelmeskedett Szemereyné Pataki Klaudia. A kormánypártok egyik legerősebb bástyája Debrecen, aminek az élén 1998 óta fideszes polgármesterek voltak. A várost 2014 óta irányítja Papp László, aki ezt megelőzően alpolgármester is volt Kósa Lajos városvezetése idején. A mostani választáson Papp László egyik kihívója Mándi László, a Momentum korábbi elnökségi tagja, aki viszont a pártlogók nélkül, az Összefogás a Cívisvárosért színeiben indul. Egy másik civil szervezet is jelöltet állított, továbbá megméreti magát a Mi Hazánk is. 2019-ben Papp László a szavazatok 61 százalékát besöpörve, fölényes győzelmet aratott.

