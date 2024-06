Kalandor politikát felelős városvezető nem folytathat

Jelezte, hogy a Gödöllőn tapasztaltak kapcsán felsejlik Karácsony Gergely politikája, mivel a főpolgármester utasítást kapott Gyurcsány Ferenctől, hogy a kormánnyal szemben politizáljon, a budapestiek érdekeit figyelmen kívül hagyva.

Ez egy kalandor politika, amit egy felelős városvezető nem folytathat. Ezt szenvedi meg a főváros is, mivel Karácsony Gergely Budapest fejlesztése helyett az ellenzéki politizálással van elfoglalva

– tette hozzá.

Szerinte minden településnek az az érdeke, ha a regnáló kormánnyal képesek és hajlandók együttműködni. – Szemmel láthatóan Gémesi György sem nem képes, sem nem hajlandó erre, aminek a gödöllőiek isszák meg a levét. Az a felesleges szélmalomharc, amelyet személyes ambíciói mentén folytatott az elmúlt években, megtorpanást okozott a város fejlődésében – mondta a szakértő.

Megjegyezte, hogy Gödöllőre sokan úgy tekintenek, mint egy alvóvárosra, mivel onnan rengetegen járnak be Budapestre, ami egyben előnye és hátránya is a településnek. Szerinte a Gödöllőre kiköltözőknek köszönhetően olyan méretű lett a város, hogy önállóan is megállhatná a helyét, így nem Budapest agglomerációjaként lehetne rá tekinteni, hanem mint egy önálló életet élő városra.

Ezzel szemben a jelenlegi polgármester már azt az egyszerű feladatot sem tudta megoldani, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalomban különösebb fennakadás nélkül lehessen ki-, majd befelé közlekedni Gödöllőre, sőt – Karácsony Gergelyt megelőzve – az autósok életét megkeserítő bicikliutat telepített a belvárosba

– tette hozzá.

– Úgy látom, hogy az elmúlt évek érdemi fejlesztései kizárólag a kormánynak köszönhetők. A vasúti és az ahhoz kapcsolódó beruházások, az új városi uszoda, az egyetemre érkező források vagy az autópályáról való lehajtás megkönnyítése mind ide sorolhatók – fogalmazott a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Képzeljük csak el: hol tarthatna a város, ha olyan polgármester vezetné, aki még együtt is működne a kormányzattal, és nem áldozná fel saját települését személyes, a gyurcsányi hozzáállást idéző politikai meggyőződésének oltárán?

– tette fel a kérdést Boros Bánk Levente.