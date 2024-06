Mit esznek a focidrukkerek az Eb alatt?

Az italoknál sem meglepő a helyzet

Az italokkal kapcsolatban is végeztek felméréseket, amelyek nem meglepő módon azzal az eredménnyel zárultak, hogy

az idei foci Eb legnépszerűbb itala természetesen a sör.

A második helyen a szóda áll, de a limonádé és a gyümölcslé is előkelő helyen szerepel. Felkerült a listára a bor is, ahogyan az energiaitalok és a tea sem hiányozhat, csak ezek után jön a kávé és a gin-tonik. De az italok terén sem minden fekete vagy fehér, ugyanis a belga szurkolók többsége a szódát részesíti előnyben, ahogyan a dánok, a szlovákok és mi, magyarok is.