Újabb rekordprofitot ért el az Opus Global

Az Opus Global Nyrt. jelentős hatékonyságjavulásának eredményeként rekordprofitot ért el 2024 első három hónapjában. A nehéz külső körülmények mellett így ismét megmutatkozott a szinergiák kihasználásának a fontossága – derült ki a társaság lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint jelezték, az Opus Global Nyrt. 11,2 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2024 első három hónapját, ami 3,6 százalékkal meghaladta ez egy évvel korábbi profitot. A rekordok sorát megdöntő 2023-as év után jól kezdte a társaság az idei évet is, hiszen az első negyedévben először ért el ekkora nyereséget.

A január–március gazdálkodásában éreztette hatását a nehéz külső gazdasági helyzet. Az első negyedév összes működési bevétele csökkent a bázishoz képest, azonban így is 144 milliárd forintot tett ki

– ismertették.

A szinergiahatások és a hatékonyabb gazdálkodás eredményeként a költségeket sikerült az árbevétel visszaesésénél nagyobb mértékben, közel 15 százalékkal 129,6 milliárd forintra mérsékelni. A konszolidált EBITDA így közel 25 milliárd forint volt. A pénzügyi soron jelentős eredményjavulás volt az első három hónapban. A 2,9 milliárd forintos plusz nagyban hozzájárult a 17,3 milliárd forintos adózás előtti nyereséghez, ami 16 százalékkal magasabb a bázisnál.

A tovább javuló profit megmutatta: komoly eredményeket értünk el a hatékonyság javulásában

– hangsúlyozta a negyedéves számokkal kapcsolatban Lélfai Koppány, az Opus Global Nyrt. vezérigazgatója, aki azt is kiemelte, hogy az első negyedév alapján elérhető a társaság stratégiájában meghirdetett 2024-es konszolidált, 94 milliárd forintos EBITDA-cél.

A közlemény kiemelte, hogy az iparban a kedvezőtlen nemzetközi és hazai folyamatok mellett is az árbevétel növekedése jellemző. Az eredményességi célok teljesítése érdekében a működési költségek kezelése van fókuszban. Az élelmiszeripari és energetikai szegmens is javuló eredményességről számolt be. Mindkét területre jellemző az árbevétel és a költségek csökkenése. Nagyon jól teljesített a turizmus is, ahol a bevételek piacot meghaladó mértékben, több mint harminc százalékkal emelkedtek az első három hónapban.

Borítókép: Az Opus-csoport konszolidált adózott eredménye tavaly 22,2 milliárd forintot ért el (Forrás: Opus Global Nyrt.)