Vasárnap Újbudát is kiszabadíthatjuk Gyurcsány fogságából, nem is akárki, Király Nóra jelentkezik erre a feladatra – emlékeztet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, aki egyben figyelmeztet is:

aki László Imrére szavaz, Gyurcsányt kapja, nincs ez másképp Karácsonnyal sem.

– Nem érdemelnek több esélyt, váltsuk le Karácsonyt! – írta a főpolgármester-jelölt.