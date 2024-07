A Balatonnál több mint száz szurkolói zóna nyílt az Európa-bajnokságra

Pozitív várakozásokkal indult a nyár a Balatonnál, az első fél év számai a tavalyiaknál már kedvezőbbek, mind a belföldi, mind a külföldi vendégéjszakákat tekintve – nyilatkozta a Világgazdaságnak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A helyi tapasztalatokat a hivatalos adatok is megerősítik, a Világgazdaság turisztikai magazinja, a VG Óperencia podcast júniusi adásában Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója arról beszélt, hogy már májusban országosan öt százalékkal, a Balatonnál csaknem hat százalékkal több vendégéjszaka-foglalás érkezett nyárra, mint tavaly.

Biztató, hogy a környező országokból pedig tíz százalékkal több vendég készül ott nyaralni

az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) előfoglalási adatai szerint.

A külföldivendég-számok alapján a lista élén a németek állnak, őket az osztrák, cseh, szlovák és lengyel vendégek követik. Június közepéig több mint százezer vendéggel többet és mintegy 200 ezerrel több vendégéjszakát regisztráltak a Balatonnál, ahol idén már 930 ezer vendég 2,2 millió éjszakára foglalt szállást a nyári szezonban.

Fürdőzők a Balatonnál (Fotó: Varga György)

A legfrissebb hivatalos adatsor a Központi Statisztikai Hivatal múlt héten közzétett jelentése, melyből az derül ki, hogy a

belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken májusban 5,8 százalékkal, a külföldieké 29 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban, ami ígéretes tendencia.

Mindeközben infláció alatt, átlagosan csupán öt–tíz százalékkal emelkedtek a szállásárak idén – hangsúlyozta Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Fekete Tamás rámutatott, hogy ugyanakkor jelentősen bővült a minőségi kínálat, a Kisfaludy-program keretében megvalósult magánszálláshely-fejlesztési pályázatok látható eredményt hoztak.

Még egy fontos tényező

Az országbérlettel sok diák és sok felnőtt is várható rendszeresen, rövidebb időszakokra megforduló vendégként a Balatonnál,

a helyi vendéglátók egyes helyeken máris megtapasztalták az olcsó közlekedési lehetőség pozitív hatását.

Június utolsó hétvégéjén a strandidő nemcsak a lángos- és fagylaltárusok forgalmát növelte meg, de a könyvesboltos és a lottóárus vállalkozók is remek bevételről számoltak be – mondta a helyi turisztikai szövetség vezetője.

Az új balatoni komp (Fotó: Bodnár Boglárka)

A balatoni szállásadók is dinamikus árazással dolgoznak, viszont aki időben foglal, és hosszabb időre, a szállásadóval még egyedi árban is meg tud állapodni. A szolgáltatások igénybevételénél a költségek csökkentését a Szép-kártyákra feltöltött összegekkel is lehet, sőt érdemes is minimalizálni.

Már több mint száz szurkolói zónát regisztráltak a Balatoni Turizmus Szövetség által nyitott információs oldalon. A listán szereplő helyeken a labdarúgó Európa-bajnokság, a Tour de France és az olimpiai játékok közvetítéseit nagy méretű kivetítőkön lehet nézni.