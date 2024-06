Eső és szálló por – beszámoló egy fesztiválról, ami telis-tele van bőrig ázott, boldog koncertezőkkel

A Fishing On Orfű a zenei fesztiválok alternatív rajongói számára kínál minden évben kihagyhatatlan élményeket. Szerda délben nyitotta meg kapuit Baranya vármegye büszkesége, a Pécsi-tó szomszédságában található híres zenei összejövetel, amely szervezői minden évben hasonlóan erős lineuppal készülnek egy hasonlóan erős közegnek. Az idei év talán egy kicsit más, mintha ez a „kis” fesztivál elindult volna „nagyobbacska”, világszínvonalú társai felé – Sziget, Balaton Sound, EFOTT –, de ezt szépen, megfontolva haladva teszi. Kiválóan jelzi ezt az is, hogy a fesztiválra mind a tízezer jegy elkelt már elővételben.

A Fishing On Orfű nagyszínpadán a Bohemian Betyars Fotó: Udvardi Levente

A jegyek 85 százaléka bérlet volt, a maradék 15 százalékot a napijegyek tették ki. Ez jól láttatja és megmutatja azt a visszatérő, erős közeget, ami a fesztiválon minden évben jelen van. Az érdeklődés évről évre egyre csak nagyobb, rengeteg olyan emberrel lehet találkozni, akik már több mint hat éve ellátogatnak Orfűre.

„– Máshova nem járunk, itt megvan minden, ami kell”

– fogalmazott egy fesztiválozó.

A Fishing on Orfű törzsközönségét és a most megjelenteket két fő csoportra bonthatjuk:

az idősebb, negyvenes-ötvenes arcokra, akik roppant fiatalnak érzik magukat, és már tíz éve ugyanazokra a számokra buliznak;

és a fiatal egyetemistákra és gimnazistákra, akiket csak cigivel a kezükben lehet látni, ahogyan éppen a tóhoz vagy éppen a tótól tartanak visszafelé a fesztiválra

Ez a két szegmens, meglepő módon, elvétve kisebb konfliktusokkal, olykor nagy összeborulásokkal jól kijön egymással.

Fotó: Fekete Tibor Kristóf

Fishing On Orfű: árakban verhetetlen

– Az elmúlt években érezhető volt egyfajta drágulás, de még ennek ellenére sem túl magasak az árak. Egy sör ezer forinttól indul, egy deciliter bor ötszáz forinttól, függetlenül attól, hogy fehér- vagy rozébort kérsz a pultnál. Kajálni már kétezer forintért lehet – meséli egy fesztiválozó.

A jó árak és a saját, autentikus hangulat mellett a rendezvény erőssége, hogy ingyenes fesztiválbusz viszi az embereket a tó körül, a kempingek – mert több is van, a fesztiválon kívül – és a fesztivál bejárata között.

A többi hasonlóan híres és ismert nyári zenei összejövetelhez képeset talán ez az orfűi mulatság mondható el a legolcsóbbnak, a bérleteket már 54 990 forinttól megvehették a résztvevők, a napijegyek ára közel húszezer forint volt.

„Pogózás közben majdnem eltörtem a kezemet”

A nyitónap talán legjobban várt fellépője a Bohemian Betyars zenekar volt. A zenekar sokszor népzenével – magyar, balkáni és cigány dallamokkal – megfűszerezett számokkal őrjíti meg a tömeget, kis túlzással ez a legbrutálisabb koncert, amin részt vehet egy orfűi fesztiválozó.

Az ingek szétszakadnak, a cipők repkednek a koncerten, mindenki nyakába borul egy kis sör vagy egy nagyfröccs.

Általában kisebb-nagyobb balesetekkel, de túl lehet élni egy ilyen koncertet. – Pogózás közben majdnem eltörtem a kezemet, de eszméletlen jól éreztem magamat – fogalmazott az egyik résztvevő.

A Bohemien Betyars Forrás: Fishing on Orfű

Az eső nem elvett, inkább hozzáadott a hangulathoz

Дeva Fotó: Solymos Mátyás

A kezdőnap estéje során megérkezett az eső is, hirtelen jött, esélytelen volt felkészülni rá, így sokan csuromvizesen folytatták a bulizást, mintha tudomásul sem vették volna azt, hogy facsarni lehetett a vizet a pólójukból. Többen ezt láthatóan egyfajta pluszként értékelték, vizuális elemként fogták fel, saját szemüvegükön keresztül beemelték a zenei produkcióba.

Дeva (Deva) koncertjéhez éppen passzolt a dinamikus eső az elektronikus népzenei őrület közben, a villámok valóssággal megfestették a Mecsek által körülölelt völgy kontúrjait, majd az eső hamarosan enyhe záporrá szelídült.

Csütörtökön az eső az Elefánt zenekar koncertje közben érkezett, az elején mindenki maradt a helyén, de akkora zuhatag kerekedett, hogy körülbelül a résztvevők negyede futva menekült a sátorig száraz ruháért, hogy aztán loholva visszatérhessen a koncertre. Rajtuk kívül mindenki maradt a helyén, a nagyszínpad előtti domboldal telis-tele volt saras, bőrig ázott, boldog koncertezőkkel.

Дeva Forrás: Fishing on Orfű

Eső és szálló por

Csütörtökön az Aurevoir. melegítette be a nagyszínpadot az Esti Kornélnak és az előbb említett Elefántnak. Ahhoz képest, hogy délután ötre tették őket, olyan hatalmas koncertet csináltak, mint más, szélesebb körben ismert, népszerűbb zenekar. Az emberek ugráltak, emiatt hatalmas porfelhő szállingózott a levegőben, volt, aki néptáncolt is a tömegben, ugyanis az Aurevoir. is népzenei vonulatokkal túlfűtött dallamokkal operál. Ezen a fesztiválon egyértelműen tapasztalható évről évre, hogy a népi dallamok, az ősi hangzásvilág és motívumok egyre népszerűbbek és sorra jelennek meg fiatal előadók köreiben.

Aurevoir. Forrás: Fishing on Orfű

Folyamatosan fejlődő fesztivál

A szervezők évről évre érezhető újításokkal készülnek a résztvevőknek, folyamatosan bővítik a WC-k és a vizes blokkok számát. Telepített, egész éves dizájnelemekkel, fényfüzérekkel próbálják turbózni a hely hangulatát. Ez egy eléggé sikeresnek mondható projektjük, ugyanis a közönség oda van értük, és valóban sokat ad a hely atmoszférájához. Sokszor szinte elcsodálkozik az ember, hogy egy óriási fesztiválon van, hiszen egyszerre szinte sosem érzékelhető a hatalmas embertömeg, kivéve persze a nagyszínpad előtt.

Gyermekprogram Forrás: Fishing on Orfű

Idén a kultúráé a főszerep

Mintegy száz alkotó műveit lehet megnézni, megcsodálni és értékelni a fesztiválon hat helyszínen és sok száz négyzetméteren.

A Képzőművészet on Orfű elnevezésű projekt nagy nevű művészek, fiatal tehetségek és pécsi egyetemi hallgatók alkotásait mutatja be.

A képzőművészeti program legnagyobb eleme a Galéria egy szerpentinen nevet viseli, és ötven műalkotást tartalmaz, amelyeket a Borfalu feletti árnyas erdőben lehet megtekinteni. Az alkotások között fiatal művészek és a Fishing képzőművészeti pályázat nyertesei mellett kortárs képzőművészek munkái is helyet kaptak. A program része a negyven négyzetméteres Orfűi fal is, amelyre bárki írhat és festhet. Néhány méterre a faltól, a présházban megtekinthető drMáriás A Picsahal kedvenc festményei című kiállítása. A tavalyi fesztiválon nagy sikert aratott társadalomkritikus művész tárlatát idén hagyományteremtő szándékkal ismét megrendezték. Az érdeklődők közel harminc népszerű alkotást láthatnak vászon- és papírnyomatok formájában.

Forrás: Fishing On Orfű

A Light Art Museum Budapest fényfestését A tűzhöz közel színpadnál tekinthetjük meg, ahol Katona Kati Insight című művét mutatták be. Az Insight meditatív utazást kínál, lehetőséget teremtve az elmélyülésre és a megnyugvásra. A fesztivál korábbi tábortüzének helyén egy Fényorgona nevű kerámiaszobor épült, amely kilenc művész közös alkotása, akik korábban még nem dolgoztak együtt. A pécsi Renessound Crew pedig idén spray painting műfajban alkot a fesztivál ideje alatt, a Borfalu melletti lépcsőnél.