Azahriah, az Elefánt és a Margaret Island is fellép az idei Szigeten

A nemzetközi mellett a magyar előadók koncertjeit is élvezheti a Sziget-látogató: a Nagyszínpadra komponált egyedi koncertektől kezdve a további nagy helyszínek, mint a Colosseum, a Bolt Party Aréna, a Revolut Színpad fellépőin át az idén új névvel jelentkező ibis × ALL presents The Buzz, a népszerű dropYard vagy a nettó hazai koncerteket sorakoztató Petőfi Színpadig, nem kihagyva a Global Village, a Sziget Beach programjait, és nem megfeledkezve a nem zenei magyar performanszokról sem, melyből lesz bőven tánc, de cirkusz és sétáló utcaszínház is.

Hetvenhat hektáros területen várja a fesztiválozókat a Sziget. Forrás: Sziget

Egyedi koncertek a Nagyszínpadon

A Nagyszínpad továbbra is azon hazai fellépőknek ad helyet, akik olyan egyedi koncertekkel készülnek a Szigetre, amelyek az újdonság erejével hatnak a magyar közönségre, és egy nagy dobbantót jelenthetnek a nemzetközi hírnév felé is.

A sorban első itt Azahriah , aki hosszú idő óta az első olyan itthoni fellépő, aki a headliner előtti sávban kapott helyet. A nemrég koncerttörténelmet író zenész most a Sziget Nagyszínpad akár hatvan-hetven ezresre duzzadó közönségét igyekszik meghódítani egy speciális show-val, ami tartogat újdonságot a Puskás Aréna közönségének is. Rendhagyó programmal érkezik Beton.Hofi is a Szigetre, aki a világhírű Rajkó Cigányzenekarral kollaborál majd a színpadon.

A Sziget Nagyszínpadán ezúttal a teljes, 14 fős – hegedűművészeket, csellistát, nagybőgőst és cimbalmost is felvonultató – zenekar képviselteti magát a műsor egy részében, ahol a Beton.Hofi dalok az ő hangszerelésükben szólalnak majd meg. Az idén tízéves Margaret Island ah első Sziget-nagyszínpados fellépésére pedig egy összművészeti produkcióval készül. A koncert során vendégeik lesznek a Szegedi Kortárs Balett nemzetközileg is nagy sikert arató táncosai. A Revolut Színpadon lesz látható a Platon Karataev vagy az Analog Balaton, a Bolt Arénában lépnek fel – mások mellett – a Next Level partysorozat alapítói, Dublic és B’Andre, valamint a Be Massive brandet képviselő Metha is. A Colosseum pedig több mint húsz hazai fellépőnek ad helyet a különböző napokon és idősávokban.

A dropYard a Sziget hip-hop és rap színpada, ahol a nagy nemzetközi merítés mellett szép számmal mutatkoznak be a műfaj hazai képviselői is. Itt lesz majd Pogány Induló és Ótvar Pestis, 6363, Sisi, Bongor vagy Lil Frakk. The Buzz lett az Európa Színpad új neve, ahol fellép Co Lee, Elefánt, Freakin' Disco, The Anahit, iamyank, Jazzbois. A Sziget Beach az a helyszín, ahova el lehet vonulni a nagy nyüzsgésből, ha valaki egy kis nyugalomra, pihenésre vágyik, itt a több mint harminc hazai közt fellép majd Barabás Lőrinc Solo, Superflake, Zsüd, Naga & Beta és olyan dj-csapatok, mint a Hulable, az Eclipse Bali, a Budapest Calling, a Syndanz, a Treehouse crew és a Sandbox. A Global Village egy sziget a zenei óceánban, ahol a fesztiválozók különböző kultúrák hangzásvilágát fedezhetik fel a tradicionális zenétől az elektroworldig, magyar részről a Besh o Drom, a Bohemian Betyars, a Duckshell, a Romano Drom vagy ZitheRandom közreműködésével.

A Petőfi Színpadon a legnagyobb a magyar zenekarok sűrűsége, többek között: Esti Kornél, Ivan & The Parazol, Abigél, Anna and the Barbies, Sziámi, a metál vonalon pedig a LAZARVS és a Devil’s Trade. Idén is lesz LightStage, a nemzetközi fellépők mellett természetesen hazaiakkal is, mint a Voice-győztes Szakács Erika vagy a The Curious Kind.

Összművészeti programok

A nem zenei programokban pedig szintén szemezgethetünk a magyarok közül: a Színház és Tánc helyszínen ott lesz az AHA Kollektíva, Oberfrank Réka, Cserepes Gyula, Tózsa Mikolt és a Sleeping Beauty Project, a sétáló utcaszínházak közt a Brass On The Road és az Óriás Buborék Show, a Cirque du Sziget nagysátrába pedig visszatérnek a Baross Imre Artistaképző növendékei a legújabb darabjukkal. Évek óta nagy siker a Szigeten a Karzat Színház utcaszínházi előadása, a Vándor Vurstli is, ahol ismét képviselteti magát a Magyar Zsonglőr Egyesület, és itt lép fel Nizsai Dániel bábművész is. A Global Village programhelyszínén a Magyar Kör Egyesület táncházai várják az érdeklődőket. Természetesen a Magic Mirror programjában is helyet kaptak a hazai fellépők: mïus koncertje, a Triton bulija és a The Pamperers workshopjai mellett az idei év záróbuliját három progresszív hazai csapat együttműködése szolgáltatja. Szintén ezen a helyszínen tekinthetik meg a látogatók a Trojka Színházi Társulás előadását Gryllus Dorka rendezésében, Lakatos Márk főszereplésével, illetve a szombati napon a Sziget Comedy színpadán is két hazai fellépő nevetteti meg a közönséget Nagy Kitty és Said Dániel személyében.