A Donald Trump elleni merénylet amatőr elkövető kísérlete lehetett

– Számos olyan összeesküvés-elmélet született a Donald Trump ellen elkövetett merényletről, hogy ez megjátszott akció lehetett, ezért nem találták el a volt elnököt. Mi erről a véleménye?

– Egyértelműnek tűnik, hogy ezt így nem lehetett megjátszani, hiszen egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, például a volt elnök is, és lelőtték az elkövetőt is.

Bár egy ilyen akciónak a sikeres elkövetése komoly katonai vagy rendőrségi mesterlövészeknek sem lett volna egyszerű feladat, ennek ellenére a fegyverből és a hozzá alkalmazható eszközökből, illetve a körülményekből mégis arra lehet következtetni, hogy amatőr merényletről lehetett szó.

– Mit lehet tudni a fegyverről?

– A merénylethez használt fegyver az utolsó jelentések szerint egy ­AR–15-ös félautomata gépkarabély volt, amellyel Crooks 130 méter távolságból tüzelt. Ehhez 5,56 milliméteres átmérőjű és 45 milliméter hüvelyhosszúságú lőszer használható, és a civil változata (223 Remington) is 130 méteren 1100 joule leadott energiára képes. Egy emberi élet kioltására 20 joule energia is elég, egy koponya átütéséhez 180–200 joule energiára van szükség. A lőszer leadott energiája tehát 130 méter távolságról a négyszerese annak, amely egy emberi élet kioltásához szükséges.

– Mi lehetett akkor az oka, hogy mégsem sikerült a merénylet?

– Az AR–15-ös lövedékének a repülési ideje 130 méterig 0,15 másodperc, vagyis ennyi idő alatt tesz meg a lőszer 130 métert. Háromféle céloptikát lehet használni hozzá, de ha nem a legmodernebb ballisztikai céltávcsövet használják, ez legalább 7,5 centimétert kitakar egy átlagosan 16-17 centiméter széles fejből. Vagyis a megcélzott fejnek csaknem a felét kitakarja 130 méteres távolságból, tehát nem könnyű a találat.

Egy ilyen fegyver átlag csőhosszúsága ugyanakkor 30 centiméter, az egész fegyver pedig nagyjából egy méter hosszú. Ha ezt egy milliméterre elmozdítjuk lövés közben, az 130 méteres távolságnál 13 centiméternyi találati tévedést jelent, ennyivel lőhetünk mellé a célnak.

Van a fegyvernek rövidebb csövű változata is, ezzel nagyjából 18 centiméteres tévedést jelenthet egy milliméternyi elmozdítás ezen a távolságon. Az igazi mesterlövészek tehát biztosan nem ilyen fegyvert használtak volna, ha biztosra akarnak menni, hanem más, alkalmasabb eszközt.

Debreceni Tibor mesterlövész zászlós. Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

– Milyen egyéb körülmények zavarhatták még a lövészt?

– Bezavarhatott például akár egy enyhe szél is: egy két méter/secundumos sebességű szél 130 méter távolságon akár további három centiméteres tévedést jelent a fegyverhez alkalmazott 3–3,5 gramm súlyú lőszerrel. Nem mindegy az sem, hogy milyen a lövész lelki állapota. Különös stresszhelyzetben még a képzett lövészeknek is átlagosan 60 százalékkal csökkenhet a lőképessége. Ez pedig nem akármilyen stresszhelyzet volt, hiszen az egykori elnök volt a kiszemelt áldozat, akire testőrök, mesterlövészek vigyáztak, miközben jelentős tömeg is volt a környéken. És akkor még ott van az úgynevezett mirage-jelenség is, amikor az erős napsütésben felmelegedett levegő megzavarja a látási viszonyokat. Ne feledjük, hogy Crooks egy felforrósodott bádogtetőn kúszott, mielőtt lőtt a nagy hőségben. Donald Trump ráadásul még el is fordult, ez is nehezítette a merénylő dolgát.

Ilyen körülmények között, ilyen távolságról, ilyen fegyverrel még nyugodt lelkiállapotban, asztalról is nehéz eltalálni bárkit a profiknak. Ebből az következik, hogy egy fiatal suhanc szerzett valahonnan egy fegyvert, és úgy gondolta, hogy némi gyakorlás után így is sikerülhet, amit eltervezett.

– A hírek szerint a titkosszolgálat két mesterlövésze is ott volt a környéken a háztetőkön. Miért nem tudták megelőzni a merénylőt?

– Ez nyilván még kivizsgálás tárgyát képezi. A hírek szerint az egyik mesterlövész még látta is az elkövetőt, ahogyan a tetőn kúszik. Kérdés azonban, hogy az amerikai titkosszolgálatnál a pozitív azonosítás után mi a protokoll. Az biztos, hogy sok esetben még rádiózásra sincs idő a gyakorlatban, azonnal cselekedni kell. A magyar katonai mesterlövészeknél például egy ilyen szituá­cióban akkor kell lőni és ártalmatlanítani a feltételezett elkövetőt, ha célzásra emeli a fegyverét és ráfogja valakire. Az FBI a hírek szerint folytatja a nyomozást, és várhatóan ez még sok egyéb körülményre is fényt fog deríteni.

Borítókép: Debreceni Tibor mesterlövész zászlós, Tata MH 25. Klapka György Lövészdandár (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)