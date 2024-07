Saját családját félti a kisfiút felrúgó karateedző + videó

„Mindenkitől bocsánatot szeretnék kérni, egy olyan súlyos cselekedetet hajtottam végre, mely szégyent hozott a sporttársadalomra, éppen ezért eltávolodom ettől a világtól örökre” – nyilatkozta az ATV Híradónak a férfi, aki a szolnoki kalandparkban bántalmazott egy gyermeket. Hozzátette: azon dolgozik, hogy valamilyen szinten jóvá tudja tenni a történteket – olvasható az oldalon.

„Szerencsére az édesanya nyitott arra, hogy a fiútól is bocsánatot kérjek, és hamarosan találkozni fogok velük”

– hangsúlyozta.

Saját családját félti a karateedző

A férfi elmondta, nagyon félti a családját. „A másik oldalon, a gyerekvédők figyelmébe ajánlom: van egy gyermek, az pedig az én gyermekem. Ilyen értelemben szeretném – nem kifogásolva a rám mért büntetést, és nem kifogásolva a rám mért népharagot – őket megvédeni azoktól a méltatlan támadásoktól és üzenetektől, amelyeket kapunk” – fogalmazott. Agócs Tibor hozzátette, jelenleg előre befizetett nyaraláson vesz részt a családjával, de áll a felelősségre vonás elé.

A várható büntetés mértékéről az Ügyvédkör elnöke nyilatkozott az ATV-nek. „Álláspontom szerint ez egy súlyos testi sértés kísérlete, és annak is egy minősített esete, mivel nagy valószínűséggel megállapítja majd a bíróság – illetve a nyomozóhatóság – azt, hogy a személy, akinek a sérelmére, illetve a kiskorú, akinek a sérelmére elkövették, védekezésre képtelen volt, és ez minősített eset ebben a pillanatban, amely 3 éves börtönbüntetéssel büntetendő.” Horváth Lóránt hozzátette, mivel a kisfiú a karateedző felügyeletére volt bízva, kiskorú veszélyeztetésének tette is felmerülhet, amiért öt év szabadságvesztés is járhat.

A karateedző az ATV megkeresésére elmondta, kérdésekre csak élő adásban, egy vágatlan interjúban hajlandó válaszolni.