Megtudtuk, mi az oka annak, hogy több népszerű budapesti fürdő is kitiltotta a 14 évnél fiatalabbakat

Mostanra egyértelművé vált, hogy a rendelet előírásának úgy tudunk teljeskörűen megfelelni, hogy csak 14 év feletti vendégek látogathatják a Széchenyi fürdőt

– hangsúlyozták. Emellett emlékeztetett, Budapest szerencsés helyzetben van, hiszen a BGYH által üzemeltetett fürdők között számos olyan található, amelyekben kifejezetten gyermekek fogadására alkalmas medencék is rendelkezésre állnak. Palatinus, Paskál, Pesterzsébeti, Csillaghegyi fürdő – ezekben a fürdőkben egész évben várják a 14 év alatti korosztályt is szülői felügyelettel, a nyári időszakban pedig a Római és a Pünkösdfürdői strandok kínálnak számukra is fürdőzést.