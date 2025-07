Megvan, miért nem pirosodik be a paradicsom, mutatjuk az ellenszert

A paradicsomok egyébként azért nem zöldülnek, mert nem tesz nekik jót a meleg, sőt ők is hőgutát kaphatnak, mint az ember. Ez azonban megakasztja őket a pirosodásban. A portálnak a kertépítési szakértő azt mondja, amikor a hőmérséklet tartósan 30-35 fok fölé kúszik, a paradicsom érési folyamata lelassul, vagy akár teljesen meg is állhat, ezért sárgulnak-zöldülnek az árva termények a kertben. Konkoly Andrea arról is beszélt, hogy ilyenkor nemcsak az érés, a fejlődés is lassul, ugyanis a túlérett, de be nem pirosodott termés gátolja a bokrot abban, hogy újabb bogyókat érleljen.