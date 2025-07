Rapid délutáni friss Tusnádról- Tagadás és hazugságok az EU-ban + videó

Ahogy ígértük, tudósítunk a 34. Tusványosi Nyári Szabadegyetemről, így a panelbeszélgetésekről is. Az Európai Unió által finanszírozott NGO-król esett szó az egyik fórumon. Dömötör Csaba szerint ez azért nagyon fontos kérdés, mert azt látják, hogy létrejött egy olyan aktív hálózat, amely sok ezer aktivistacsoportot foglal magába, akik a politikában aktívak, viszont átláthatatlanul működnek anyagi értelemben is.

A Rapid délutáni adásában Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő volt a vendégünk, aki Máté Patrikkal, a Magyar Nemzet újságírójával több izgalmas témát is érintett podcastműsorunkban.

Nagyon izgalmas panelbeszélgetésen vett részt Dömötör Csaba, ugyanis mi, magyarok is érezzük a bőrünkön több tagországgal együtt, hogy a külföldről támogatott, így az Európai Unió által is finanszírozott NGO-k aktivistái hogyan politizálnak választói felhatalmazás nélkül, a választók érdekével ellentétesen, ahol csak lehet, lejáratják hazánkat, mindezt egy átláthatatlan rendszeren keresztül.

Az EP-képviselő emlékeztetett, hogy közérdekű adatigénylésekkel élnek, és már értek el eredményeket. Mint fogalmazott, már megkapták a külföldről támogatott szervezetek listáját: „A lista brutális!” Számszerűsítette is, kiderült, hogy 37 ezer ilyen szerződést kötöttek 2019 és 2023 között, és erre elköltöttek 17 milliárd eurót az európai adófizetők pénzéből.

Az említett szervezetek hosszú tevékenységi listájából is felsorolt néhányat, például hogy gyengítik a tagországok határvédelmi képességét, megpróbálnak beavatkozni a választásokba, jellemzően baloldali és liberális pártok kampányát támogatják, rendszeresen lejárató anyagokat készítenek Magyarországról, és a sort még hosszan lehetne folytatni – fogalmazott Dömötör Csaba.

Kiemelte, hogy a mezőgazdaság ellen is fellépnek. Rávilágított arra is, hogy ahol jobboldali kormányok vannak, ott az NGO-k sokkal több pénzt kapnak a lejárató akciókra, amelyeket felülről hoztak létre a USAID, az EU és a Nyílt Társadalom Alapítvány által.

Máté Patrik kérdésében áttért az agrártámogatások rendszerére, amely nagyon sarkalatos és érzékeny pont a következő uniós költségvetésben. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy milyen drasztikusan akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az unió. Emlékeztetett, hogy amikor tavaly októberben részt vett az első agrárbizottsági ülésen, ott már felszólaltak az NGO-k képviselői is, akik nem a gazdák érdekeit tartották számon, és amely aktivistaszervezeteket a bizottság hozott létre, ők már akkor a jelenlegi támogatások felszámolása mellett érveltek. Kiemelte, hogy volt magyar aktivistacsoport is, akikről megkérdezték a hazai gazdákat, de senki nem ismerte őket.

Mint fogalmazott, az összefüggés egyértelmű, lényegében van egy külön költségvetési sor, amit Ukrajnának adna oda az EU, és így kisemmiznék az uniós gazdálkodókat. A beszélgetésben arról is szó esett, hogy eddig az uniós csatlakozás milyen nehéz feltételek teljesítése után valósulhatott meg, most viszont ezen változtattak, és geopolitikai szempontokat helyeznek előtérbe Brüsszelben, vagyis Ukrajna legyen tag, kerül, amibe kerül, függetlenül attól, hogy felkészült-e vagy sem, ami háttéranyagokban is olvasható.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy kik támogatják Ursula von der Leyent, valamint hogy a Tisza Párt EP-képviselő hogyan dolgoznak hazánk és a magyar gazdák ellen Brüsszelben.

Borítókép: A Rapid délutáni adásában Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő volt a vendégünk, aki Máté Patrikkal, a Magyar Nemzet újságírójával több izgalmas témát is érintett podcastműsorunkban (Fotó: képernyőkép)