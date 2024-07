Továbbra is marad a meleg, de van, ahova egy kis hűsítő eső érkezik

Hétfőn a kora esti óráktól gomolyfelhős, napos idő várható elszórtan néhol záporral, zivatarral, utóbbiakat felhőszakadás, erős, néhol viharos széllökés kísérheti. A Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél – közölte a HungaroMet.

Késő estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Estétől a záporok, zivatarok legkésőbb éjfélre átmenetileg megszűnnek, ezzel együtt éjszaka jelentősen csökken a felhőzet és nagy területen kiderül az ég. Azonban hajnaltól az északi tájakra kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak amelyeket elvétve zápor, zivatar is kísérhet. Az északi szél az Észak-Dunántúlon továbbra is élénk, néhol erős marad, továbbá hajnaltól az ország északkeleti harmadában is megélénkül a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 23 fok között alakul,

de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Kedden erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szórványosan – főként a Dunától keletre – várható, amelyeket elsősorban felhőszakadás, illetve erős, néhol viharos széllökés kísérhet. Az északi szél egyre többfelé megélénkül, helyenként megerősödik.