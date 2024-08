Drogkrízis alakult ki a II. János Pál pápa téren

– Felbomlott a rend a VIII. kerületben, bárki szabadon tartózkodhat a társasházakban, akkor is, ha semmi dolga nincs ott. Nem ellenőrzik azokat az önkormányzati lakásokat, ahol drogkereskedés vagy -fogyasztás zajlik, nem lépnek fel azok ellen, akik tönkreteszik a tisztességes emberek életét. Ezek a folyamatok 2019 után kezdődtek el, Pikó András polgármestersége alatt – foglalta össze lapunknak a VIII. kerületi állapotokat Vörös Tamás, a Fidesz– KDNP helyi képviselőcsoportjának vezetője.

Az RTL híradója szerint is kritikus helyzet alakult ki Józsefvárosban, a II. János Pál pápa téren. A környéken élők és hajléktalanok elmondása szerint dílerek és kábítószer-fogyasztók lepték el a teret, a zaklatás és a fizikai atrocitás sem ritka. A BRFK tájékoztatása szerint tizenhat embert állítottak elő az elmúlt időszakban, de az intézkedések csak átmeneti megoldást jelentenek. A rendőrség egyébként rablás, lopás és kábítószer-birtoklás miatt járt el.

Az RTL szerint a kormány ellehetetleníti azokat a szervezeteket, amelyek segítő kezet nyújtanának a szerhasználóknak, sőt azt is megjegyzik, hogy Kocsis Máté polgármestersége alatt mondták fel a szerződést a tűcserét biztosító Kék Ponttal, amely szerintük megoldást nyújthatna a mostani problémákra. Vörös Tamás szerint ez pont fordítva igaz, akkor következett be a kerület életében közbiztonsági javulás, amikor a Kék Pontot bezárták, ugyanis ők akkor nem tűcsereprogramot, hanem tűosztást hajtottak végre.

II. János Pál pápa tér Fotó: olvasói felvétel

Emlékezetes: a józsefvárosi önkormányzat köztisztaságért felelős cégének munkatársai már hajnalban szedték össze azokat a használt tűket, amelyeket frissen osztott ki a Kék Pont, és amelyek sosem kerültek vissza a szervezethez. Többnyire a szerhasználók a használat helyén, a közeli parkokban és a játszótereken dobálták el az eszközöket.

– Ugyanerre a szakmai körre hallgat a Pikó-féle vezetés, ráadásul a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), amit a momentumos Könczöl Dávid önkormányzati képviselő vezet, gyakorlatilag nem ülésezik és nem működik – mutatott rá Vörös Tamás, és hangsúlyozta:

a Kék Pont maga a probléma, nem pedig a megoldás.

– Sajnos a tűosztást támogató, doktriner liberális politikai szemlélet jött vissza. A fideszes vezetés alatt rendbe tettük a kerületet, akkor érezhetően jobb lett a közbiztonság, visszaszorult a drog, élhetőbb lett a kerület. Korábban a Kék Pont beszámolóiban lehetett látni, hogy több százezer tűt osztottak ki, de jóval kevesebbet vettek vissza. Volt olyan jelentés, amely szerint

több mint tízezer tűt egyvalakinek adtak oda.

Több mint valószínű, hogy díler volt az illető – emlékeztetett a fideszes politikus. Szerinte most, hogy romlik a helyzet, nem azért van, mert nincs itt a Kék Pont, hanem pont azért, mert újra megjelent a liberális drogpolitika a kerületben. Ugyanis 2023-ban a Pikó András-féle vezetés a Józsefvárosi esélyegyenlőségi programjában a Kék Pontot is feltüntette mint konzultáns partnert. A problémát súlyosbítja, hogy egyes, a kerületben működő intézmények Budapest minden részéről vonzzák a droghasználókat, ahol pedig kereslet van, ott megjelenik a kínálat is, és a közeli parkokban, közvécékben, telefonfülkékben fogják magukat belőni a szerhasználók.

– Ezt kellene végre megérteni. A drogprobléma nyilván jelen van Józsefvárosban, de nem csak itt. Ha minden problémát a kerületbe hozunk és az egész ország szociális ellátását ráterheljük a kerületre, abból nem lesz felemelkedés Józsefváros számára. Közismert, hogy a kerület mennyire terhelt szociális szempontból, itt található a legtöbb hajléktalanellátó is – húzta alá Vörös Tamás.

A Magyar Nemzet többször is beszámolt arról, hogy lépcsőházakban, közvécékben, roncsautókban bújnak el a szerhasználók, a lakók pedig tehetetlenek, ugyanis Pikó András regnálása kezdetén felhígította a közösségi együttélés szabályait, és kihúzta a rendeletből, hogy tilos lépcsőházakban és autókban életvitelszerűen tartózkodni.

A múlt héten a Budapesti Közlekedési Központot kérdeztük arról, hogy van-e megoldási javaslatuk a II. János Pál pápa téri metrólejáratnál lévő állapotok felszámolására. Válaszukban azt írták: nem az ő hatáskörük.