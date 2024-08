Gyilkosság, erőszak, bántalmazás, önsértés – bemutatjuk az internet legalját

A közhiedelemmel ellentétben nem kell a darkweb ahhoz, hogy brutális gyilkosságokról, szexuális erőszakról és a legkülönfélébb illegális tevékenységekről készült képekhez és videókhoz jussunk. Pusztán annyi is elég, hogyha rákattintunk néhány, a Reddit oldalán keringő linkre.

Ezeken a korhatárra való figyelmeztetés nélkül megtekinthető oldalakon aztán a szemünk elé tárul az internet brutális valósága. A pornográf tartalmakon túl számtalan szexuális erőszakkal, bántalmazással és gyilkossággal kapcsolatos videót, illetve képet találni az oldalakon.

A többségük fejlődő országokból származik, az áldozatok pedig valamilyen bűncselekmény vagy bandák közötti leszámolás eredményeként kerülnek a fotókra, videókra.

Más képsorokon azonban emberek felgyújtását és megcsonkítását lehet látni.

Egymást bátorító nézősereg

Az oldalakon a brutális videók alatt hozzászólási lehetőség is van, amelyet a felhasználók előszeretettel használnak. A megjegyzések között számos, illegális tevékenységre való felszólítás kap helyet.

Erre jó példa egy Törökországban készült videó, amelynek a készítője járókelőket és kávéházakban ücsörgő helyieket szúr meg késsel. A felvétel alatt található kommentek jó része arról panaszkodik, hogy a videóban szereplő férfi láthatóan nem tud jól leszúrni embereket.

Sokkal több embert szúrhatott volna le, ha nem lenne ilyen válogatós

– írta az egyik kommentelő, amire nemsokára érkezett a válasz, amely sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a videóban szereplő férfinak csak egy embernek sikerült komolyabb sérülést okoznia.

Videóra vett csonkolások

A brutális tartalmak közzétételével foglalkozó oldalakon külön kategóriája van a csonkolással kapcsolatos videóknak. Ezeken a felvételeken vagy az áldozat bizonyos testrészeinek eltávolításának pillanata látszik, vagy pedig a beavatkozást követő momentumok, amelyen az áldozatok láthatóan bele fognak halni a sérüléseikbe.

Mindeközben az áldozatok körül nézők csoportjai keringenek, akik láthatóan örömüket lelik a haláltusa végignézésében.

Pornóoldalaknak álcázott embertelen fórumok

Néhány napja jelent meg egy Reddit-poszt, amelyben egy felhasználó a Motherless nevű oldalon található tartalmakra igyekszik felhívni a figyelmet. A saját bevallása szerint pornográf tartalmakat kutató személy elárulta, az oldalon egy olyan fórumra talált rá, amelyre az utcán lefotózott nőket töltenek fel, majd a felhasználók arról fantáziálnak, miként kínoznák, erőszakolnák vagy ölnék meg a többségében fiatal lányokat.

A Hunt Her Down kategória alatt található képeken több magyar fiatal is feltűnt, a hozzászólások között pedig a felhasználók kendőzetlenül osztják meg a gondolataikat arról, hogy miként használnák ki és gyilkolnák meg a felvételeken szereplő lányokat. A felhasználók fantáziálását a mesterséges intelligencia is segíti, amelyet arra használtak fel, hogy különböző kínzások közepette ábrázolják a lányokat.

Lapunk az ilyen jellegű visszaélésekkel kapcsolatban megkereste a rendőrséget, akiktől azt a választ kaptuk, hogy az elmúlt egy hét alatt összesen kilenc feljelentés érkezett az oldallal összefüggésben.

Szintén kérdéseket intéztünk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a hatóságok miért nem teszik elérhetetlenné a brutális képeket és videókat megosztó, illetve a fiatal lányok megerőszakolására és kivégzésére buzdító oldalakat. A megkeresésünkre a cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz, amint a hatóság válaszol, a tartalmat frissítjük.