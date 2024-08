Ismét adományoznak a Békés vármegyei gazdák

– Arra biztatom továbbra is a gazdatársakat, hogy ha keveset is, de adományozzanak – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke elmondta, jól halad a gyűjtés a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a rászorulók javára Békésben, számolt be a Békés vármegyei hírportál.

Kozsuch Kornél szerint az elmúlt évek eredményei megalapozták, hogy a Magyarok kenyere program hosszú távon is a magyar gazdatársadalom meghatározó jótékonysági mozgalma legyen. Békés vármegyében a gazdák búzaadományait a következő gyűjtőpontokon fogadják:

Csabai Raktárszövetkezet, Dombegyházi Agrár Zrt., Kert-Land Kft. (Vésztő), Orosfarm Zrt. (Orosháza), MOROKO-FARM Kft. (Szarvas), Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros), Oravecz Tamás (Medgyesegyháza).

Az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének tagjai is ajánlottak fel már búzát a programban, kiemelve azt, hogy egy közösség akkor boldogul, ha a tagjai segítik egymást. Mint mondták, ez igaz egy kis közösségben, egy település és a nemzet szintjén is. – Örömmel látjuk, hogy a program ismertsége egyre növekszik, a szakmai, gazdasági és kulturális szféra, illetve a közélet egyre több jeles képviselője állt mellé – fogalmaztak.