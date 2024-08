Kezdődik a Sziget Fesztivál, kaotikus lesz a környéken közlekedni

Kezdődik a Sziget Fesztivál, az Óbudai-sziget környékén lezárásokra és erősebb forgalomra figyelmeztetett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Azt írták: az augusztus 7–12 között az Óbudai-szigeten tartott Sziget Fesztivál miatt augusztus 15-én 20 óráig lezárták a Budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között, az Óbudai-szigetet pedig már korábban lezárták. A fesztivál miatt keddig naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakosan szintén lezárják a Mozaik utcát, valamint a Budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a Margit híd között.

A BKK a fesztiválra érkezőknek a közösségi közlekedést ajánlja, szerdától augusztus 13-ig a H5-ös HÉV sűrűbben és éjjel-nappal jár a Batthyány tér és Aquincum, illetve Szentendre között. A 226-os autóbusz azonban rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és Aquincum között közlekedik, az Óbudai-szigetre nem tér be.

A Sziget CityPass by Budapest Card karszalaggal idén is díjmentesen vehető igénybe a közösségi közlekedés a fővárosban, hétfőtől augusztus 15-ig a BKK a Filatorigát HÉV-állomáson ideiglenes értékesítési pontot is működtet – tették hozzá. A fesztivál gyalogos útvonalai a korábbi évekhez képest megváltoztak, az idei évtől a HÉV Szentlélek téri megállója közelében levő H-hídi bejáraton már gyalogosok és kerékpárosok sem mehetnek be a fesztiválterületre, a Sziget főbejárata csak a HÉV Filatorigáttól néhány perces sétára levő K-hídon közelíthető meg.