Nem csak ösztöndíjat, állást is kaphatnak a tanárjelöltek

A Kulturális és Innovációs Minisztérium társadalmi egyeztetést indított a Klebelsberg képzési ösztöndíj program módosításáról szóló kormányrendelettel kapcsolatban, amely a tanárképzés értékközpontú és gyakorlatorientált átalakítását hivatott elősegíteni közel tízmilliárd forintnyi támogatással – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Klebelsberg képzési ösztöndíj programban való részvételre

az osztatlan tanárképzésben,

a mesterszakos tanár és

a tanítóképzésben részt vevő hallgatók számára nyílik lehetőség,

amely ösztöndíjban részesülők ugyanakkor vállalják, hogy meghatározott időtartamra állami, egyházi vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési vagy szakképzési intézményben helyezkednek el.

A Klebelsberg képzési ösztöndíjat a pedagógus utánpótlás biztosítása érdekében hozták létre 2013-ban, eredetileg az osztatlan tanárképzésben tanulók számára, de 2017-től a gyógypedagógus hallgatókat is bevonták a támogatottak körébe. Az ösztöndíjszerződés sajátossága, hogy nemcsak pénzt, de a diplomaszerzés után állást is kínálnak a végzetteknek. Az ösztöndíj elbírálása során kiemelten értékelik, ha a pályázó olyan tanár szakon végez, mely kevésbé keresett vagy kevésbé preferált településen helyezkedik el, ezzel is biztosítva a tanítók és tanárok folyamatos utánpótlását. Erre vonatkozóan az ösztöndíjat két kategóriában ítélik oda a hallgatók számára: