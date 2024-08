Szülei gyászolják a hígtrágyatárolóban balesetet szenvedett, elhunyt Gábort

Gyászolnak annak a férfinak a szülei, aki két bajba jutott társának akart segíteni, amikor a hígtrágyatárolóba lemászott a szákszendi sertéstelepen. A szülők megtörten meséltek a Borsnak arról, hogy milyen nagyszerű ember is volt a fiuk, Gábor – írja a Kemma.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt a tragédiáról, mikor a szákszendi sertéstelepen súlyos baleset ért három munkást, mivel beleestek a hígtrágyatárolóba. Az egyik munkás már a helyszínen életét vesztette, a másik kettőt életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyszínen meghalt férfit (Zoltánt) három kislánya és felesége gyászolja. A két kórházba szállított férfi közül az egyiket (Gábort) már nem lehetett megmenteni. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást, ismeretlen tettes ellen.

Gábor volt az, aki a harmadik kollégájuk segítségére siető Zoltán után szintén lemászott a tárolóba, de ez mindkettejük életébe került.

A szülők szeretnék tudni, hogy mi történt pontosan a gyermekükkel, és miért ment a tárolókhoz, ahol tudomásuk szerint nem lett volna dolga az inszeminátorként dolgozó férfinak. A szülők úgy tudják, a fiuk segíteni akart munkatársainak.

A mi fiunk hősként halt meg, másokért… Korábban egy ideig mentősként is dolgozott

– mondta a férfi édesanyja.

Az apa szerint fia jó ember és jó gyerek volt, akit nagyon sokan szerettek, bárki számíthatott rá a bajban.

Két gyermeket és két unokát hagyott hátra.

A szákszendi telepen változtatnak

Azt, hogy mi is történt, mi vezetett a tragédiához és ki a felelős a történtekért, hosszú vizsgálat fogja eldönteni. A három szemtanú közül ketten elhunytak, egy pedig jelenleg is kórházban van. A cég azonban már most változásokat ígért: vállalták, hogy a tartályok zárt fedelét lecserélik rácsosra, hogy folyamatos legyen az akna szellőzése. A karbantartók ezentúl csak akkor végezhetnek hasonló feladatot, ha a vezető is a helyszínen tartózkodik, illetve légtérmérőt fognak vásárolni, amivel a helyszínen is mérhetők a jelen lévő gázok.