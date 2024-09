A szakadék felé száguld a baloldal

A gyenge választási szereplés a szakadék szélére lökte a Jobbikot, amelynek élére a nyáron távozó Gyöngyösi Márton helyett a nagypolitikában kevéssé ismert Adorján Bélát választották. Nemrég pedig lapunk írta meg, hogy a Jobbik reménytelen állapotáról beszélt Szabó Gábor pártigazgató a párt kongresszusán, ahol az összegyűltek feltehetően a Jobbik népszerűségének növelése érdekében döntöttek a párt korábbi nevéhez való visszatéréshez, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnevezéshez, miután 2023 február végén a párt felvette a Konzervatívok szót a nevébe.

Mint ismert, a Momentum a június 9-i európai parlamenti választáson nem érte el a mandátumszerzéshez szükséges szavazatszámot, vagyis a magyar emberek elutasították Donáth Anna és Cseh Katalin előző ötéves tevékenységét az uniós színtéren, ám a két politikus folytatja a Magyarország elleni áskálódását.

Erre utal a liberális Renew Europe nevű frakció hét elején rendezett ülése, amin a Momentum két volt EP-képviselője is részt vett. A Jobbikhoz hasonlóan a Momentum is új elnököt és elnökséget választott az elbukott választások után, így került a párt élére Tompos Márton, miután Donáth Anna, a párt elnöke június 10-én bejelentette lemondását, mert kudarcnak értékelte a Momentum szereplését az európai parlamenti választáson. Az LMP háza táján a legérdekesebb hír az volt, hogy augusztus végén kilépett a szervezetből az egyik volt társelnök, ­Schmuck Erzsébet, aki a Facebook-oldalán azt írta: „Ez a párt már nem zöldpárt, és ellenzéki pártként is megsemmisült. Ezt a pártot Ungár Péter teljesen leuralta. Ez a párt már az ő pártja, Ungár-párt!” Az LMP is tisztújítást tartott a nyáron, amelyen Szabó-Kellner Katalint és Ungár Pétert választották a párt társelnökeivé. Ungár kapcsán érdekesség, hogy a politikus arról nyilatkozott: a Facebook drá­maian ­rossz hatással van a magyar politikára, ezért törölte magát a legnagyobb közösségi oldalról.

Borítókép: Tóth Endre és Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselői (Fotó: Facebook)