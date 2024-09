Állami segítséggel védik otthonaikat a Római-parton élők + videó

Folyamatosan érkeznek az agyaggal és homokkal megrakott kamionok a Római-part mellett található Losonc utca elé, ahol a helyi lakosok heroikus küzdelmet folytatnak az otthonaik megvédéséért.

Búzás Győző, az Egyesület a Római-partért szervezet elnöke elmondta: a mai és holnapi napon felépítik a lakótömbjük megvédéséhez szükséges védműveket, utána pedig a nap 24 órájában fogják őrizni a gátat. Megjegyezte ugyanakkor, hogy nem lenne szükség a mostani hercehurcára, ha a korábbi ígéreteknek megfelelően megépült volna a mobil gát a Római-parton.

Ha a baloldal és Karácsony Gergely nem tesz keresztbe Tarlós István és a kormány tervének, akkor itt most semmilyen gond nem lenne

– emelte ki, majd hozzátette: jelenleg is az állami szervek segítik őket a védekezésben, és kamionszámra bocsátják rendelkezésükre a homokot és az agyagot. Búzás Győző jelezte, hogy minél több önkéntesre is szükségük van, hogy még idejében be tudják fejezni a munkálatokat.

A Római-part védelmét segítette a Fidesz budapesti elnöke, Szentkirályi Alexandra is.

Amikor a természet ereje az embereket próbára teszi, akkor fontos, hogy itt legyünk, és közösen küzdjünk ellene. A katasztrófavédelem, a vízügy és a honvédség emberei már dolgoznak a gátakon országszerte, de egy ilyen helyzetben minden segítő kéz elkél

– jelentette Szentkirályi, és kiemelte: az országban több kritikus pont is van, Budapesten ilyen az óbudai rész.

A Római-part ügyében az elmúlt években parázs viták alakultak ki arról, hogy miként kellene fejleszteni a III. kerület és Csillaghegy árvízvédelmét. A balliberális városvezetés ugyanis a Királyok útjára tervezné meg az új mobil gátat, ezzel azonban több ezer ember védelmét ellehetetlenítenék, akik a liberális mainstream szerint az ártérben élnek. A Római-partért Egyesület vezetője szerint a főváros baloldali vezetése hazudik, amikor azt állítja, hogy a Római-part egy ártér, ugyanis a terület korábban is lakó-, illetve villaövezetnek minősült.