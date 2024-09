Bródy János fia börtönben marad, nem hatotta meg a fellebbezése az amerikai bíróságot

Hiába nyújtotta be fellebbezését Bródy Dániel, nem hatotta meg a bíróságot és továbbra is börtönben marad – írta az Origó a Chronicle beszámolója alapján. A lap felidézte, az amerikai bíróság három vádpontban is bűnösnek találta Bródy János fiát, aki szándékosan, bosszúból megrongálta egy bank számítógépes rendszerét, miután a pénzintézet kirúgta őt.

A 38 éves férfi a The First Rebuplic Bank alkalmazottjaként dolgozott, mígnem a belső rendszerhez csatlakozó védett gépéhez csatlakoztatott egy olyan adathordozót, amelyen pornográf tartalom volt.

Bródy Dániel titka nem maradt sokáig rejtve, a cég biztonsági osztálya ugyanis észlelte, és azonnal fegyelmi eljárást indítottak az alkalmazottjuk ellen, majd hamarosan el is bocsátották. A Chronicle beszámolója szerint a kirúgását követően Bródy azonban nem adta le a céges laptopját, úgy vélte, jobb, ha hazaviszi és bosszút áll.

A vádirat szerint a cég laptopjáról törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben. A vádiratban arra is kitértek, hogy e-mailben elküldött magának egy saját bankkódot több mint 5000 dollár értékben.

Az amerikai ügyészség közleménye szerint a bank rendszereiben okozott kár teljes költsége legalább 220 621 dollár, vagyis nagyjából 78 millió forint.

A bíróság Bródyt huszonnégy hónapnyi börtönbüntetésre ítélte, valamit arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollárt. Lapinformációk szerint a kiszabott büntetés igencsak kedvesnek számít, ezért a kis bosszúért ugyanis akár 15 évet is kaphatott volna.