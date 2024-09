Magyar Péter agresszív fellépései: a mentelmi joga miatt ilyen megengedő magával, vagy zsigerileg ilyen ember?

Érdekes kérdés az, hogy mindezt már a mentelmi jog adta relatív biztonságérzet miatt engedhette meg magának, vagy egy zsigeri reakció része volt a férfi megütése és a telefonjának elrablása? – tette fel a kérdést Tóth Erik Magyar Péter diszkóbotrányával kapcsolatban.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója az Origónak adott interjúban arról beszélt, egy politikus egyik fő erénye a feddhetetlensége kellene hogy legyen, ám Magyar Péterék nem szerepelnek túl jól:

már kapcsolatba léphettek a Bajnai Gordon-féle DatAdat egyik cégével, míg a saját szervezete pénzügyeit egy olyan emberre bízta, akit korábban számtalan ügyfél megkárosítása miatt fegyházbüntetésre ítéltek, de az sem vet jó fényt a pártra, hogy Magyar Péter jobbkeze, Radnai Márk egy hasonlóan agresszív, testi sértéssel fenyegetőző figuraként lett a párt alelnöke nemrég.

A szakértő felidézte, miután előkerült néhány felvétel Magyar Péter diszkóbotrányáról, fontos lépés volt, hogy az azokat készítő férfi kiállt a nyilvánosság elé.

– Mindenkinek az az érdeke – ideértve Magyar Pétert is –, hogy az ügy részleteit feltárja, és érdemben ki tudja vizsgálni az illetékes hatóság. Június 21-én a Tisza Párt azóta elnökké választott első embere egy hétköznapi állampolgár számára megengedhetetlenül, de különösen egy megválasztott EP-képviselőhöz mérten elfogadhatatlanul, botrányos módon viselkedett. A sajtóinformációk, valamint a szemtanúk beszámolója szerint obszcén, trágár és a szórakozóhelyen vele érintkező lányokat megszégyenítő módon lépett fel – emlékeztetett, kiemelve, hogy ezeket a nyilvánosságra hozott felvételek is megerősítették végül.

Tóth Erik arra is kitért, a most megszólaló férfi és a korábban zaklatott nő, Laura színre lépése is fontos a nyomozás szempontjából.

– A diszkóbotrány előtt is voltak már Magyar Péter erkölcsi és morális tisztakezűségét megkérdőjelező ügyek napirenden – ideértve azt, hogy politikai haszonszerzésből képes volt a saját szeretteit elárulni – de ez az eseménysorozat most súlyosabban érintheti őt és a támogatói körét is. Egymástól függetlenül két forrás is megerősíti azt, hogy Magyar viselkedésproblémái nem egyszeri esetek voltak – jelezte, hozzátéve, hogy noha a lényegen nem változtatnak az új részletek, beszédes a nemrég megjelent közvélemény-kutatás, amely szerint az ellenzéki szavazók sem tartják elfogadhatónak ezt a fajta viselkedést.

Tóth Erik szerint egy tisztességes politikus azonnal levonta volna a megfelelő következtetéseket: a lemondás és a bocsánatkérés ezúttal azonban elmaradt, sőt, ehelyett Magyar Péter csak mellébeszélt és mindent megpróbált áthárítani, mintha ő csak áldozat lenne. A szakértő úgy fogalmazott:

Abba az instabil, kiszámíthatatlan állapotba, amibe került azon az estén, maximum párttársai segíthették hozzá.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy véli, azért tagad és vádolja hazugsággal a sajtót Magyar Péter, mert nem maradt más választása.

– Magyar Péter alig pár hónapja politizál aktívan, ezért az ő szavahihetősége a szimpatizánsai körében adott. Azonban lassú víz partot mos: az ellenzéki pártoktól és politikusoktól ellesett praktikák idővel unalmassá és visszatetszővé fognak válni – foglalta össze Tóth Erik.