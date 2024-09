Karácsony Gergely bejelentette, milyen közlekedési változásokkal kell péntektől számolni

Budapest teljes mértékben felkészült arra, hogy szombaton fogadja a Duna tetőzését – ezt már a főpolgármester mondta a Facebook-oldalán bejelentkezve. Karácsony Gergely hangsúlyozta: az elmúlt napokban kiépítették az ideiglenes árvízi védelmi rendszereket Budapesten, ezek készültsége már száz százalékos. Közölte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a közszolgáltatások működjenek. Az ivóvízellátás is biztonságban van, a Fővárosi Vízművek lezárta azokat az ivóvízlelőhelyeket, amelyeket elöntött a Duna, és "bevédte" azokat, amelyek továbbra is biztosítják az ivóvizet. A víz minőségét folyamatosan ellenőrzik - tette hozzá. A csatornarendszert is fokozottan igénybe veszi az áradás,

Karácsony Gergely szerint biztosan lesznek csőtörések, kellemetlenségek, ugyanis tíz éve nem volt ekkora árvíz.