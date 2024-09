Sikerült bejutnunk az árvíz miatt lezárt Margitszigetre + galéria

Karácsony Gergely főpolgármester még a hét elején közölte, hogy a zsáktöltő gépek és a targoncák zavartalan működése, illetve a balesetek megelőzése érdekében kedd hajnaltól csak a védekezésben közreműködő járművek hajthatnak be a Margitszigetre, illetve gyalogosan is csak a védekezésben közreműködők léphetnek be a sziget alsó harmadára.

A főpolgármester egy ma reggeli bejegyzésében azt írta, hogy

a Margitszigeten az ideiglenes gátak tegnap estére 90 százalékban elkészültek.

Azonban helyszíni tudósítónk szerint jelentős hézagok voltak tapasztalhatók a szigeten felépített ideiglenes gáton.