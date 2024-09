Ha Brüsszel akarata érvényesülne, tele lenne migránsokkal az ország

Felidézte, hogy Magyarországnak a bizottság döntése alapján 80 milliárd forint bírságot és további napi 400 millió forint bírságot kell fizetnie, amíg nem érvényesíti az uniós menekültügyi szabályokat. Jelezte, hogy ez az összeg a hétszerese annak, amit az Európai Bizottság indítványozott a bíróság számára. Arról is szólt, hogy a magyar és a szerb rendőrség összehangolt tevékenysége nyomán kiszorították a sokszor erőszakos, nem ritkán lőfegyverrel rendelkező migránsokat a déli határövezetből, és a migránsok a bosnyák–horvát határ felé indultak.

Ez azt jelenti, hogy az egyes bevándorlók késsel vagy lőfegyverrel is felszereltek, ez is mutatja, hogy az illegális migráció az érintett ország biztonságára veszélyt jelent

– mondta Bakondi György.

Mint jelezte, az európai országok már most is alternatív megoldásokat keresnek a migráció megfékezésére. – Olaszországból Albániába szállítják a menekültkérelmük elbírálásának idejére a migránsokat. Az előző brit kormány pedig Ruandába vitte volna a bevándorlókat, ám az új kormány elállt a tervtől. Rögtön újra is indult a menekültáradat a La Manche-csatornán keresztül – közölte.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy vélekedett: már az uniós választások eredményén látszott, de a német tartományi választások eredményén is látszik, hogy az európaiak egyre inkább elégedetlenek az EU migrációs politikájával.

Ha Magyarország végrehajtaná az EUB döntését, értelmét veszítené a kerítés, hiszen mindenkit be kellene engedni. Utána pedig hiába születne a kitoloncolásukról döntés, az európai tapasztalatok szerint ez tízből kilenc esetben nem sikerül. Az elmúlt évek terrorista támadásainak végrehajtói között nagy számban voltak olyanok, akiket kiutasítottak, ám mégis maradtak

– tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a Soros-terv – amelyet 2015-ben lehetett megismerni – évi egymillió illegális bevándorló behozatala, a nemzeti keretek szétfeszítése és az Európai Egyesült Államok létrehozására való törekvés szerepelt.