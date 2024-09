Szijjártó Péter: Magyarország és Bahrein egyszerre tagja a globális békepárti többségnek

Magyarország és Bahrein egyszerre tagja a globális békepárti többségnek, amely annak ellenére létezik, hogy azt az európai fősodorbeli média folyamatosan le akarja tagadni. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Manámában.

A tárcavezető a bahreini kollégájával, Abdullatif bin Rasid al-Zajánival tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a világ jelenleg a veszélyek korát éli: mind Európában, mind a Közel-Keleten háború dúl.

És én az Európai Unióból jövök, egy olyan integrációból, amelyet sajnos a háborúpárti hisztéria kerített hatalmába, és mivel Magyarország ezzel ellentétesen elkötelezett békepárti álláspontot foglal el, ezért mi különösen nagyra becsüljük azokat az országokat a világ más pontjain, amelyek oly határozottan és hangosan állnak ki a béke mellett, mint ahogyan azt Bahrein teszi

– fogalmazott. „Mi büszkék vagyunk arra is, hogy Magyarország és Bahrein közösen és egyszerre vagyunk tagjai annak a globális békepárti többségnek, amely létezik, dacára annak, hogy ezt az európai mainstream média folyamatosan le akarja tagadni” – tette hozzá. Majd nagyrabecsülését fejezte ki a közel-keleti régió stabilitását erősítő bahreini erőfeszítések iránt, és aláhúzta, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy békében, nyugalomban éljen a saját hazájában.

Így a jövőben is közösen fogunk fellépni annak érdekében, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen. Egyetértettünk abban, hogy nem létezik megoldás a csatatéren, és egyetértettünk abban is, hogy csak a fegyverszünet és a béketárgyalások hozhatják el a megoldást […] A fegyverszállítások csupán tovább súlyosbítják a helyzetet

– emelte ki. „És ugyanígy, a jövőben is közösen fogunk fellépni a terrorizmussal és a terrorszervezetekkel szemben, és szeretnénk, hogyha a túszok szabadon bocsátásához szükséges feltételek mielőbb létrejönnének” – fűzte hozzá.

Elkerülni a blokkosodást

Szijjártó Péter ezután arra figyelmeztetett, hogy a háborús eszkaláció egyre súlyosbodó veszélye a világ újbóli blokkosodásának kockázatával jár, márpedig Magyarország és Bahrein is az együttműködésben, az összeköttetésekben hisz inkább. Kifejtette, hogy hazánk ezért azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió minél szorosabb együttműködést alakítson ki az Arab-öböl térségével, s induljanak újra a szabadkereskedelmi tárgyalások az Öböl Menti Együttműködési Tanáccsal, jöjjön létre vízummegállapodás.

Ezért is megtiszteltetés számunkra, hogy az Európai Unió magyar elnöksége alatt kerül majd sor az EU és az Öböl Menti Együttműködési Tanács közötti csúcstalálkozóra, amelynek során, őszintén reméljük, hogy az európai országok meg fogják hallani az arab országok békepárti hangját

– mondta. A miniszter arról is beszámolt, hogy a nap folyamán két fontos megállapodást is aláírtak. Az egyik alapján a jövő évtől kezdve évente tíz bahreini diák érkezhet állami ösztöndíjjal magyarországi egyetemekre. Továbbá megállapodás született arról is, hogy az ösztöndíjprogram keretében sportolási és tanulási lehetőségeket biztosítanak hazánkban fiatal bahreini sportolók számára.

A másik egyezmény a beruházások kölcsönös védelméről szól, amit azért volt különösen fontos most megkötni, mert küszöbön áll több hazai vállalat piacra lépése is a közel-keleti országban – húzta alá. Üdvözölte, hogy a magyar Festipay komoly szoftverfejlesztési beruházást hajt végre Bahreinben, ennek része, hogy a cég fogja biztosítani a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma–1 helyi futamán, majd ezt referenciaként használva remélhetőleg más eseményeken is.

A beruházást a magyar kormány egymillió euróval támogatja. Ugyancsak jó hírnek nevezte, hogy célegyenesbe jutottak a Mol itteni beruházásáról szóló tárgyalások, ekként a magyar vállalat biztosíthatja majd a technológiát egyes olajmezők hatékony, környezetkímélő kitermeléséhez. Emellett tájékoztatása szerint hamarosan arról is megállapodás születhet, hogy a Mol és helyi partnere gumibitumengyárat építsen az országban.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bahreinben tárgyalt (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)