Kiderült mire használják a honvédség helikoptereit az árvízi védekezésben

Már a H145-ös honvédségi helikoptert is bevetették az árvízi védekezésben, a feladata, hogy az árlefolyást vizsgálja, segítsen a felderítésben és légi felvételeket készítsen – tájékoztatott Dömötör Csaba a közösségi oldalán, ahol arról is szólt, a kétéltű járművek bevetését is parancsba adták, ha valahol átszakadna a gát és szükség lenne rájuk.

Mindenki a gáton

Az árvízi védekezésben más honvédségi helikoptereket is bevetettek, a honvédelmi miniszter tegnap jelentette be, hogy kiemelkedő szerepet vállalnak majd a következő napokban a H145M és H225M típusú helikopterek, amelyek tökéletes segítőink lehetnek a természeti katasztrófák idején, a mentési és védekezési munkálatokban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közölte, legyen szó elszigetelt területekről, magaslatokról vagy nehezen megközelíthető helyekről, a honvédségi helikopterek levegőből csörléssel mentenek életet, szállítanak homokzsákokat és erősítik meg a töltéseket.

Ezek a többcélú, modern helikopterek nappal és éjszaka egyaránt kulcsfontosságú információkkal látják el a katasztrófavédelem és a vízügy szakembereit

– tájékoztatott a honvédelmi miniszter.