Megdöbbentő szolgaisággal asszisztál a baloldali média Magyar Péter hazugságkampányához

Ehhez képest a köztársasági elnök Magyar kedvenc felületén, a Facebookon számolt be nem is egy látogatásáról. Ráadásul korábban. Sulyok Tamás szeptember 16. reggelén, tehát három nappal Magyar posztja előtt kiírta a hivatalos oldalára, hogy a következő napokban személyesen tájékozódik a gátakon. Így is cselekedett, erről tanúskodik a szeptember 18-i Facebook-videója Neszmélyről és Dunaalmásról, majd aznap további fotók és egy videó a váci látogatásról.