Lejáratta magát Magyar Péter, egyre kevesebb embert képes megszólítani

„Kérlek benneteket, hogy osszátok az FB-oldalamról a bejegyzéseket, mert az algoritmus nagyon letekerte az eléréseket, és így nagyon kevés emberhez jutnak el az információk” – írta a Tisza Ppárt egyik legnagyobb csoportjában közzétett bejegyzésében Magyar Péter. A politikus a hivatalos oldalán közzétett egyik élő videója alatt a kommentek között is a Facebook algoritmusára fogta, hogy egyre kevesebben kíváncsiak az árvízi védekezéssel szembeni sorozatos hergelésére.

Úgy tűnik azonban, hogy a Tisza Párt vezetőjével iránt annyira csökkenni kezdett az érdeklődés, hogy már vietnámi lájkolókat kezdett el vásárolni. Erre Deák Dániel, a XXI. század intézet elemzője hívta fel a figyelmet.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az ország előtt álló nehéz napokban, az árvízhelyzetben is a megszokott álszent, hazug hozzáállást láthatjuk Magyar Pétertől. A Tisza Párt elnöke miközben látványos videókkal és fotókkal illusztrálja, hogy mennyire elhivatottan vesz részt a védekezésben, és erre szólít fel mindenkit, a közösségi oldalán hamis, ráadásul önmagának is ellentmondó állításokkal hergel a kormány és az árvízvédelmi hatóságok ellen.

Huszonnégy órán belül megcáfolta saját magát Magyar Péter az árvízi védekezés kapcsán. A Tisza Párt elnöke hétfőn reggel a közösségi oldalán szállt bele a kormányba és a hatóságokba, azt kifogásolva, hogy nincsenek felkészülve a védekezésre. „Miért csak a civilek ezrei vannak a gátakon? Hol vannak a Magyar Honvédség katonái? Csak óriásplakátokon? És az állandóan emlegetett tartalékosok?” – írta többek között a posztjában Magyar. A miniszterelnöknek címezve számonkérte azt is, hogy 2013 óta szerinte nem épültek mobil gátak a legveszélyeztetettebb szakaszokon.